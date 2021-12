Il démissionne un mois après l’élection

Fraîchement élu le 7 novembre dernier, le conseiller de Sainte-Brigitte-de-Laval Carl Tremblay a été contraint de démissionner, un mois plus tard, évoquant des raisons familiales.

• À lire aussi: Sainte-Brigitte-de-Laval: l’UPAC met la main au collet d’un ex-directeur

• À lire aussi: Voici tous les détails sur les élections municipales dans la région de Québec

• À lire aussi: La politique municipale, une affaire de famille

Sa lettre de démission, transmise aux élus un mois jour pour jour après le scrutin, a été déposée en séance du conseil la semaine dernière.

M. Tremblay avait défait le conseiller sortant Francis Côté par seulement cinq voix, dans le district 4. Assermenté le 15 décembre, il aura donc été en poste pendant trois semaines. Une élection partielle devra par conséquent avoir lieu en 2022, au plus tard en avril.

Le conseil municipal annoncera la date du scrutin au retour de la pause des Fêtes. Cette élection devrait coûter de 8000 $ à 10 000 $, a indiqué le directeur général Marc Proulx, à moins qu’une seule personne ne dépose sa candidature et soit élue par acclamation.

Il déménage à Beauport

Joint par Le Journal, le principal intéressé a affirmé qu’il quittait son poste à regret et qu’il n’avait pas d’autre choix puisqu’il a été contraint de déménager dans la ville voisine, à Québec (arrondissement Beauport), ce qui le rendra inhabile à siéger en vertu de la loi.

Même s’il possède un commerce de véhicules d’occasion, à Sainte-Brigitte-de-Laval, un élu municipal doit obligatoirement résider dans la Ville où il siège.

« Mon beau-père est décédé deux ou trois jours après les élections. Ça a vraiment changé beaucoup de choses », confie M. Tremblay au bout du fil, évoquant un deuil difficile. « Au-delà de ça, j’ai un fils avec des besoins particuliers. La famille, c’est plus important que tout. On a magasiné à Sainte-Brigitte, mais on n’a rien trouvé pour une maison bigénération et on déménage à Beauport. Tout s’est fait très vite. Si je m’étais attendu à ça, je ne me serais même pas présenté », se désole-t-il.

La famille d’abord

Contrairement à ce que certaines personnes ou certains adversaires ont pu croire, Carl Tremblay assure que sa décision n’a absolument rien à voir avec un quelconque différend avec les autres élus en poste pour qui il n’a que de bons mots.

« J’apprécie énormément les gens qui sont là. Ils sont extrêmement humains et vont faire de l’excellent travail. Je pense que Sainte-Brigitte est entre de bonnes mains. J’aurais aimé faire partie de ça [...] mais malheureusement, la famille va toujours passer avant. »

À lire aussi