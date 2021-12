La COVID-19 poursuit son ménage dans le sport

La propagation de la COVID-19 et de son variant Omicron a poursuivi sur sa lancée, lundi, en affectant le monde du sport en entier.

Le coronavirus a d’ailleurs incité les Raptors de Toronto à reporter leur match prévu lundi soir contre le Magic d’Orlando en raison d’une éclosion de COVID-19 chez ceux-ci.

La formation torontoise a également suspendu toutes ses séances d’entraînement en équipe de manière préventive. Ainsi, des instructeurs s’exerceront de façon individuelle avec des joueurs sur un terrain comportant six paniers. Les Raptors ont toutefois noté qu’ils utiliseraient probablement seulement quatre de ceux-ci, à raison de huit personnes au maximum sur le terrain en même temps.

Le nom de Gary Trent a rejoint ceux de Pascal Siakam et de Dalano Banton sur la liste des joueurs tenus à l’écart du jeu en raison de la COVID-19. Tout joueur ou personnel de l’équipe tentant d’entrer au Centre OVO, le complexe d’entraînement des Raptors, sera testé avant d’y accéder.

Outre celui des Raptors, les matchs de dimanche entre les Nuggets de Denver et les Nets de Brooklyn, les Cavaliers de Cleveland et les Hawks d’Atlanta et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans et les 76ers de Philadelphie avaient été reportés. C’est également le cas pour le duel qui était prévu mardi entre les Wizards de Washington et les Nets.

Dans la NFL aussi

Dans la NFL, l’équipe de football de Washington a également été ravagée par la COVID-19. Les entraineurs Sam Mills (ligne défensive), Drew Terrell (receveurs éloignés), Randy Jordan (porteurs de ballon), Chris Harris (demis défensifs), Brent Vieselmeyer (demis défensifs), Vincent Rivera (contrôle de qualité en défensive) et Christian Garcia (stagiaire, défensive) ont tous dû se soumettre au protocole lié au coronavirus.

Le club doit visiter les Eagles de Philadelphie, mardi.

Ailleurs dans la NFL, plusieurs joueurs ont aussi été ajoutés à la liste des athlètes indisponibles en raison du virus. C’est le cas entre autres du chasseur de quart des Chargers de Los Angeles Joey Bosa, de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et du quart-arrière des Lions de Detroit Jared Goff.

Par ailleurs, aucun joueur du circuit Goodell a choisi de déclarer forfait pour le reste de la saison, selon le réseau NFL Network. La NFL avait offert cette option de pouvoir se retirer aux joueurs qui le désiraient, en raison de la recrudescence des cas de COVID-19.