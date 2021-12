La LNH met sa saison sur pause dès mercredi

La Ligue nationale de hockey (LNH) et son Association des joueurs ont conjointement pris la décision, lundi soir, d’interrompre complètement, pour quelques jours, ses activités.

Pause des activités dans la LNH à partir de mercredi. Retour à l’entraînement à 14:00 le 26 décembre pour toutes les équipes de la LNH qui sont en mesure de le faire. @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) December 21, 2021

Les 32 formations du circuit seront donc en congé forcé du 22 au 25 décembre.

Les joueurs reviendraient une première fois dans les installations de leurs équipes respectives le 26 décembre, entre autres pour passer un test pour la COVID-19, avant que les matchs reprennent le lendemain.

«Au retour de la pause du Temps des fêtes, aucun membre d’une organisation ne devrait pénétrer à l’intérieur des enceintes de son club (sauf pour passer un test pour la COVID) à moins d’avoir reçu un résultat négatif», aurait indiqué la ligue dans un memo envoyé aux équipes et ses joueurs et sur lequel a mis la main le réseau Sportsnet.

La journée de lundi n’a été guère plus réjouissante que les précédentes pour l’ensemble des équipes de la LNH - et ses amateurs - puisque ses activités ont été ralenties davantage, avant d’être complètement arrêtées.

En avant-midi, le circuit Bettman avait annoncé que le duel devant opposer les Blue Jackets de Columbus aux Sabres à Buffalo avait été reporté. Effectivement, la formation de l’Ohio avait dû annuler son entraînement de la veille après avoir ajouté les noms des attaquants Boone Jenner et Jack Roslovic, ainsi que du défenseur Gabriel Carlsson, sur la liste des joueurs non disponibles en raison du coronavirus. Or, ceux du gardien Joonas Korpisalo, du joueur d’avant Eric Robinson et de l’arrière Andrew Peeke ont été ajoutés le lendemain.

La LNH avait aussi confirmé le report de leur affrontement de jeudi, une fois de plus contre les Sabres, mais cette fois à Columbus.

Les Sénateurs annulent un entraînement

Les Sénateurs d’Ottawa avaient décidé d’annuler leur entraînement de lundi matin, et ce, de manière préventive.

Selon le réseau Postmedia, l’équipe de la capitale fédérale était en attente de plusieurs tests de dépistage de la COVID-19 et préférerait ne prendre aucune chance.

Samedi, au dernier match des «Sens», l’entraîneur adjoint Davis Payne n’était pas derrière le banc de son club quand celui-ci a baissé pavillon 4 à 3 en prolongation contre les Flyers de Philadelphie. Il n’a d’ailleurs pas accompagné l’équipe à son retour à Ottawa et son nom a été ajouté lundi à la liste des gens soumis au protocole.

Les Sénateurs avaient aussi vu leurs trois affrontements prévus avant la pause de Noël reportés en raison de la COVID-19, et ce, avant l’annonce d’une pause des activités dans la LNH.

Une dégradation rapide de la situation

Dans un premier temps, la LNH avait mis sur pause les activités des Bruins de Boston en raison d’une éclosion du virus. Ceux-ci devaient être de passage au Centre Canadian Tire dimanche.

En plus des «Oursons», l’Avalanche du Colorado, les Red Wings de Detroit, les Panthers de la Floride, les Predators de Nashville, les Flames de Calgary et les Maple Leafs de Toronto avaient été mis en arrêt jusqu’au 27 décembre, après que plusieurs membres de ces organisations eurent contracté le coronavirus.

Dans un deuxième temps, dimanche, la LNH avait annoncé qu’elle reportait l’ensemble de ses affrontements transfrontaliers. Conséquemment, les duels des Sénateurs contre les Blues de St. Louis (lundi) et les Hurricanes de la Caroline (jeudi) étaient tombés à l’eau.

Les «Sens» doivent reprendre l’action le 27 décembre en visitant les Capitals à Washington. L’organisation souhaitait tout de même être en mesure de s’exercer à quelques reprises avant la pause de Noël, ce qui leur sera dorénavant interdit.

Les Penguins de Pittsburgh avaient aussi annoncé le report d'une partie, soit celle prévue contre les Devils du New Jersey mardi soir. Les Oilers d'Edmonton avaient quant à eux fermé leurs édifices d'entrainement pendant tout le congé des fêtes.

Du côté de Seattle, le Kraken avait annulé sa séance d'entrainement de lundi matin et son match de mardi soir contre les Coyotes de l'Arizona devait subir le même sort, selon le «Phoenix Sports». Yanni Gourde, Colin Blackwell et Riley Sheahan ont quant à eux été libérés du protocole de la COVID-19.

-Ailleurs dans le circuit, certains hockeyeurs se sont soumis au protocole également. C’est le cas du vétéran des Sharks de San Jose Brent Burns, du défenseur des Hurricanes de la Caroline Brendan Smith et de l’attaquant des Flyers de Philadelphie Kevin Hayes, tout comme du défenseur des Blackhawks de Chicago Calvin de Haan. Chez les Oilers, Darnell Nurse et William Lagesson sont touchés.