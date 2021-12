Le Canada se retire de la Coupe Spengler

La nouvelle est maintenant officielle : le Canada ne participera pas à la Coupe Spengler 2021 en raison de la menace que représente la COVID-19.

C’est ce qu’a indiqué Hockey Canada lundi matin, sur son compte Twitter.

«Cette décision a été prise dans le but d’assurer la santé et la sécurité des joueurs, entraîneurs et membres du personnel», a déclaré l’organisation.

La Coupe Spengler doit se tenir à Davos, en Suisse, du 26 au 31 décembre prochain. Le Canada est l’équipe la plus couronnée dans l’histoire de l’événement, avec 16 titres. Elle a d’ailleurs remporté quatre des cinq dernières présentations.

C’est l’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal Claude Julien qui devait être derrière le banc de l’unifolié pour cette compétition. Selon le réseau TSN, l’homme de 61 ans serait déjà de retour au pays, lui qui avait récemment dirigé le Canada à la Coupe Channel One, en Russie.