Les citoyens de l’Est-du-Québec friands de la loterie

Les Québécois demeurent friands de la loterie, particulièrement dans l’Est-du-Québec, où les citoyens dépensent le plus pour tenter d’obtenir le gros lot.

Loto-Québec a engrangé des revenus de près de 745 millions $ en vente de billets dans la dernière année financière.

Selon une compilation réalisée par TVA Nouvelles avec le total des ventes de loterie pour l’année 2020-2021 et avec les statistiques démographiques, les Québécois ont dépensé en moyenne 86,84 $ pour l’achat de billets.

Et ce sont les résidents de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui ont le plus dépensé au cours de la dernière année pour la loterie, avec une moyenne de 122,24 $.

La région du Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se retrouvent en deuxième position, avec 117,37 $ dépensés en moyenne dans la dernière année. La Mauricie–Bois-Francs se retrouve en troisième position.

Les statistiques n’incluent cependant pas les ventes de jeux en ligne.

Loto-Québec a par ailleurs indiqué qu’il n’y a pas de ciblage par région pour la vente de loterie. L’offre est uniforme partout au Québec.

La société d’État a également souligné qu’elle souhaite offrir des produits diversifiés qui peuvent plaire à une clientèle large.