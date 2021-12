Les entrepreneurs sont marqués au fer rouge

Lorsqu’une tornade frappe, elle détruit tout sur son passage. La pandémie a frappé en affaires comme une tornade de force majeure. Comme on l’a vu récemment aux États-Unis, préparez-vous à la dévastation si votre maison ou votre commerce se trouve sur sa trajectoire. La tornade anéantit des bâtiments, mais en laisse aussi d’autres indemnes sur son passage.

En affaires, les entrepreneurs ont traversé la dernière année comme ils subissent une tornade : certains ont tout perdu, plusieurs ont subi des dommages alors que d’autres ont miraculeusement été épargnés.

Instinctivement, tout entrepreneur sait qu’il n’y a rien d’acquis en affaires et que tout peut s’écrouler à tout moment. Au cours des 22 derniers mois, j’ai été un témoin privilégié de l’ingéniosité des entrepreneurs. Plusieurs ont rebondi avec brio. Mais ça ne s’est pas fait sans séquelles, qu’on se le tienne pour dit. Après une année 2020 caractérisée par l’adaptation et la résilience, 2021 en aura été une de transition pour tout dirigeant d’entreprise.

Des séquelles

Un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est catégorique : trois propriétaires de PME sur cinq ne recommandent pas de se lancer en affaires! Un signe que l’armure de plusieurs entrepreneurs s'est fissurée. Parce qu’il y a une accumulation du stress. Parce que ce stress s’accentue au quotidien avec tous les défis supplémentaires à gérer. Et les écueils se multiplient : l’impact imprévu des variants, la pénurie de main-d'œuvre, les difficultés d’approvisionnement, l’augmentation des délais de livraison, l’explosion des coûts des matières premières ainsi que l’inflation. Pour plusieurs entrepreneurs, ces embûches ont engendré des problèmes majeurs d’anxiété.

C’est un cercle vicieux dans l’état d’esprit d’un entrepreneur. L’incertitude engendre le stress. Et le stress entraîne l’angoisse. Avoir constamment une épée de Damoclès au-dessus de notre tête est angoissant. Ce n’est pas pour rien que des entrepreneurs disent ouvertement vivre des problèmes de santé mentale depuis le début de la pandémie. À force d’encaisser les coups l’un après l’autre, les nuits blanches s’additionnent.

Hommage aux gens d’affaires

L’entrepreneuriat est une suite d'apprentissages à la dure qui nous forge et qui parfois nous marque au fer rouge. Rendons hommage à toutes les femmes et les hommes d’affaires qui doivent chaque jour jongler avec la prise de risque et l’incertitude. On l’oublie parfois, mais ce sont eux qui, fidèles au poste, font tourner notre économie et notre société. Ce sont eux qui créent de la richesse.

En 2022, les entrepreneurs feront face à des défis de taille : trouver des solutions durables pour assurer la pérennité de leurs entreprises, peu importe les variants, l’inflation, la rareté de main d’œuvre ou les vents de face du marché. Leurs difficultés ne disparaîtront pas par magie. Toutefois, ces dirigeants d’entreprise devront éviter d’utiliser le « band-aid » en se bricolant des solutions temporaires qui ne font que limiter l’hémorragie. Pour continuer de croître et créer des emplois, les entrepreneurs devront procéder à des changements majeurs à leurs modèles d’affaires et à leurs styles de gestion. Revoir les façons de faire, ce sera pour le mieux!

À l’aube de 2022, prenons un moment pour remercier les entrepreneurs dans notre entourage. Parce que ces femmes et ces hommes stimulent notre économie et le font en gérant une anxiété parfois paralysante, qui les tenaille et qui refuse de les quitter. Donnez-leur la tape dans le dos parce qu’ils la méritent. Encourageons nos entrepreneurs à l’aube d’une nouvelle année qui s’annonce incertaine, mais où tous les espoirs de succès sont permis.

Alexandre Vézina

Associé principal, Clinique d’accompagnement entrepreneurial

Auteur du livre MARQUÉS AU FER ROUGE