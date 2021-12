Les Flyers relancés pour de bon?

Après une période d’ajustements créée par le renvoi de plusieurs membres du personnel d’instructeurs, les Flyers de Philadelphie ont repris un chemin qui mène vers un certain succès.

Les hommes de l’entraîneur-chef par intérim Mike Yeo avaient essuyé deux revers en autant de sorties quand celui-ci a pris le relais d’Alain Vigneault, renvoyé le 5 décembre, en compagnie de Michel Therrien. Depuis ces échecs, la formation de la Pennsylvanie affiche un dossier de 4-0-1 et plusieurs joueurs ont rehaussé leur niveau de performance.

«Quelques joueurs sont utilisés de manière différente, a mentionné l’attaquant James van Riemsdyk en conférence de presse, lundi. Quand il y a un changement de la sorte, c’est l’occasion de faire une réinitialisation et d’essayer de renouer avec les bases. Le système est similaire, mais je crois qu’il [Mike Yeo] nous aide à bien faire sur des facettes précises qui nous mènent à jouer de la manière dont on veut.»

Et en ces temps d’incertitude causées par la COVID-19, les joueurs doivent faire avec une couche d’adaptation supplémentaire. Ils se doivent de se concentrer uniquement sur ce qu’ils peuvent contrôler.

«Comme tout le monde, je crois que c’est un bon test mental que de voir les choses changer si rapidement, a poursuivi ''JVR''. On doit être préparés à n’importe quoi. On adore jouer au hockey et on veut continuer à effectuer notre travail, mais c’est assurément un défi d’avoir à gérer ces situations supplémentaires au cœur de la saison.»

Pour l’entraîneur-chef fraichement arrivé à la barre des Flyers, la mentalité à prôner n’est pas bien compliquée.

«On traite tous nos matchs comme si c’était contre de grands rivaux de section. Dans ce qu’on essaie de construire, notre adversaire importe peu», a analysé Yeo.

Manque d'informations

Quant aux Jeux olympiques de Pékin prévus en février, le manque d’informations est toujours le point central du discours des joueurs. Pour Ivan Provorov, qui pourrait rater une chance de participer à ses deuxièmes Jeux, il s’agit là d’une décision qu’il faudra prendre le temps d’analyser.

«Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires en ce moment, a dit Provorov. Évidemment, j’aimerais y aller. J’avais eu l’occasion d’aller aux derniers Jeux et j’aurais sûrement une bonne chance d’aller à ceux-ci. De rater deux opportunités de participer à des Jeux serait difficile, mais je crois qu’on doit faire ce qui est juste et quand on aura davantage d’informations, on pourra prendre une décision.»

