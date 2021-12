Les Stars partent en congé la tête haute

Pendant que la Ligue nationale de hockey annonçait une interruption temporaire de sa saison, du 22 au 25 décembre, les Stars étaient en mission afin de passer un beau Temps des fêtes, lundi à Dallas, eux qui ont battu le Wild du Minnesota 7 à 4.

Ce duel, le seul de la soirée en raison des nombreux autres reportés, était aussi l’un des derniers avant cette pause forcée.

Les favoris de la foule ont réussi un véritable effort collectif, alors que sept joueurs différents ont secoué les cordages. Les attaquants Jamie Benn, Denis Gurianov et Jason Robertson, ainsi que le défenseur Miro Heiskanen ont chacun amassé deux points.

Les patineurs des Stars ont par ailleurs fait passer un mauvais quart d’heure au gardien du Wild Cam Talbot, qui a cédé six fois sur 28 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, l’homme masqué des Stars Jake Oettinger n’a pas été plus convaincant, mais il a tout de même signé la victoire en repoussant 19 des 23 rondelles dirigées vers lui. Ryan Hartman, Kirill Kaprizov et Kevin Fiala (deux fois) ont trompé sa vigilance.

Avec la pause annoncée par le circuit Bettman et les nombreux matchs repoussés, il ne reste plus que deux matchs prévus au calendrier de la ligue avant Noël. Les Capitals de Washington rendront ainsi visite aux Flyers, mardi à Philadelphie, tandis que plus tard en soirée, le Lightning de Tampa Bay sera à Vegas pour y affronter les Golden Knights.