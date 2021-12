Le «violeur au dentier» veut retrouver sa liberté

Un dangereux multirécidiviste surnommé «le violeur au dentier», libéré durant 5 mois, pourrait rester en prison après avoir été réincarcéré pour avoir démontré une attitude «hostile aux femmes» pendant sa liberté.

«L’attitude de M. Groleau a été une source de préoccupation pendant sa libération. On sait [qu’il] entretient des valeurs misogynes, qui soutiennent la violence principalement envers les femmes. Il minimise beaucoup ses comportements problématiques. [...] Il a une attitude très hostile envers les femmes, surtout celles en position d’autorité», a énuméré l’agente de libération conditionnelle (ALC) Anne-Marie Vachon lors d’une audience tenue le 15 décembre.

Selon elle, le comportement de Jacques Groleau, un agresseur sexuel multirécidiviste surnommé «le violeur au dentier», a envoyé plusieurs signaux inquiétants quant à une possibilité de récidive.

«Il a eu des comportements sexuels inadéquats lors de son passage en communauté. Il s’est promené nu, en sous-vêtements dans son unité alors qu’il y a présence de commissionnaires féminines pendant les rondes de sécurité», explique-t-elle, alors que Jacques Groleau baissait son regard.

Mme Vachon ajoute par ailleurs que l’homme présentait aussi le besoin constant de plaire aux femmes, tentait de parler avec de nombreuses femmes dans la rue et se serait retrouvé dans des lieux jugés préoccupants, tels qu’une rue connue pour la présence de travailleuses du sexe. Le multirécidiviste a également invité son ALC à l’accompagner dans une boutique érotique pour s’acheter... un chandail et un cuissard pour faire du vélo.

Audience

C’est notamment pour ces raisons qu’après sa libération d’office en avril, l’homme âgé de 60 ans a été réincarcéré au début du mois de septembre. Sa libération sous conditions avait été, de ce fait, suspendue.

Selon la loi, un délinquant en semi-liberté peut voir sa surveillance suspendue s’il n’est plus en mesure d’être géré en toute sécurité dans la collectivité.

À la suite de la présentation de son ALC, Jacques Groleau s’est défendu de tous les points précédemment reprochés. Par exemple, s’il souhaitait s’acheter un cuissard de cycliste dans une boutique érotique, c’est parce que «ce sont les seuls endroits qui en vendent des rembourrés aux fesses», a-t-il plaidé. En outre, c’est après avoir suivi l’ordre d’un policier qui faisait la circulation qu’il s’est trouvé sur une rue où se tiennent des travailleuses du sexe.

D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jacques Groleau indique à la Commissaire qu'il a respecté «toutes ses conditions à la lettre» et il a tenté de la rassurer.

«Moi je suis sûr que je ne pourrais plus jamais refaire ce que j’ai fait aux femmes, je ne serais plus jamais capable», a-t-il laissé tomber entre deux sanglots, avant de se vanter d’avoir réussi «haut la main» le programme pour les délinquants sexuels.

Colère

Pour deux des huit survivantes connues de Jacques Groleau, l’homme n’a visiblement pas changé. Les deux femmes, qui ont lu leur déclaration pour montrer à la Commission les traumatismes et les impacts qui les affectent depuis leur agression, restent persuadées que l’homme récidivera s’il est remis en liberté.

«Jacques Groleau a toujours montré qu’il récidivait dans 100% des cas», confie une survivante.

Pour celles qui font partie des 2e et 3e générations de victimes de Groleau, l’homme a aussi démontré à quel point il était centré sur lui-même.

«Pendant l’audience, il ne s’est jamais attardé sur le sujet des victimes, il n’a jamais dit être tourmenté par ce qu’il a fait. Il ramenait toujours tout à lui», explique celle qui s’est fait agresser sexuellement dans les années 1980.

«C’est un individu très calculateur et minutieux. Il a voulu se présenter sous un nouveau jour, mais n’a pas été capable une seule fois de se responsabiliser sur les reproches que son ALC lui faisait», ajoute la deuxième survivante.

Pour elles, il serait inimaginable que Groleau puisse sortir une nouvelle fois, même en ayant des conditions sévères à respecter.

«La justice l’a déjà échappé, j’espère que la Commission ne fera pas cette erreur. J’aurais fait ce que je peux pour éviter qu’il fasse d’autres victimes», conclut celle qui s’est fait agresser en 2008.

À la fin de l’audience, la Commissaire Jessie Marquis a indiqué qu’il lui faudrait quelques jours pour prendre sa décision concernant la révocation de liberté du prédateur sexuel.

Conditions sévères

Étant aux deux tiers de sa peine, Jacques Groleau, surnommé «le violeur au dentier», avait été libéré d’office au mois d’avril 2021. Il devait toutefois respecter de sévères conditions, telles qu’un couvre-feu et l’obligation de se présenter chaque soir à la maison de transition qui lui sera assignée.

«Vous devrez d’ailleurs déclarer vos déplacements et il appert qu’une demande de surveillance électronique a été approuvée et qu’elle sera mise en place», indique également la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Le port du bracelet électronique avait d’ailleurs été réclamé par des victimes de Groleau, lors des auditions tenues en février dernier.

Si l’équipe de gestion de cas de Groleau a constaté certains progrès chez lui, elle considérait déjà qu’il représentait un «haut risque de récidive violente et sexuelle».

Long casier pour Groleau

Le prédateur sexuel Jacques Groleau agressait les femmes principalement sur le Plateau–Mont-Royal, à Montréal.

1981: Condamné pour vol qualifié et viol, Jacques Groleau passe derrière les barreaux.

Condamné pour vol qualifié et viol, Jacques Groleau passe derrière les barreaux. 1986: I l s’échappe pendant trois jours et fait deux nouvelles victimes lors de son évasion. Il est condamné à 15 ans de prison pour ces crimes, et purge deux ans de plus pour mauvais comportement en prison.

l s’échappe pendant trois jours et fait deux nouvelles victimes lors de son évasion. Il est condamné à 15 ans de prison pour ces crimes, et purge deux ans de plus pour mauvais comportement en prison. 2008-2010: Libéré, Groleau agresse sexuellement cinq femmes entre novembre 2008 et septembre 2010.

Libéré, Groleau agresse sexuellement cinq femmes entre novembre 2008 et septembre 2010. 2011: Pour une seconde fois, il reçoit une sentence de 15 ans de réclusion criminelle.

Pour une seconde fois, il reçoit une sentence de 15 ans de réclusion criminelle. Avril 2021: Libération d’office sous de sévères conditions

Libération d’office sous de sévères conditions Septembre 2021: Réincarcération après avoir démontré un comportement présentant un risque de récidive très élevé.

