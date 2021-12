Nickel dans Limoilou: le maire Marchand préoccupé par la nouvelle norme

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est dit «préoccupé» par la nouvelle norme mise en place par le gouvernement du Québec sur les émissions de nickel dans l’air.

Le ministère de l’Environnement autorisera une augmentation de cinq fois la limite d’émission quotidienne de nickel dans l’air. Les citoyens et les élus de la basse-ville s’en sont inquiétés au cours des derniers jours. Une manifestation est même prévue pour demain à Québec.

Hier, le maire a évoqué sa préoccupation, mais a dit prendre tout juste connaissance du dossier. Il veut attendre d’avoir les informations avant d’aller plus loin. «J’ai besoin de comprendre pourquoi on fait ça et pourquoi la santé publique a émis un avis favorable. La meilleure façon de convaincre, c’est par la science et les faits. On veut documenter le dossier. Je m’approprie le dossier maintenant.»

Le chef de l’opposition et conseiller de Maizerets-Lairet, Claude Villeneuve, se désole de la «soupe» dans laquelle baigne Limoilou, avec les nombreuses émissions liées aux activités industrielles et de transport. «C’est pas le temps d’en mettre davantage dans notre cour, qui est déjà pleine. Les gens dans notre coin ont besoin d’air.» Il invite le gouvernement à revoir sa position. «Les gens de Limoilou vont se tenir debout pour la qualité de leur air.»

La conseillère de Limoilou, Jackie Smith, estime que le gouvernement veut plaire aux industries minières au détriment des citoyens. «Les Limoulois ont reçu un cadeau empoisonné pour Noël de la part du gouvernement du Québec.

M. Villeneuve a déposé un avis de proposition afin que le conseil «exprime son opposition» à l’adoption du règlement qui vise à augmenter la norme. Il demande aussi que l’administration se positionne officiellement lors de la consultation publique à ce sujet.

