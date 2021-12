Patinage de vitesse: les Essais olympiques sauvés

Les Essais olympiques de patinage de vitesse longue piste ont bien failli se retrouver à Calgary, mais la situation a été évitée de justesse à la suite des annonces du gouvernement provincial en lien avec la situation sanitaire.

Prévus au Centre de glaces du 27 au 31 janvier, les Essais olympiques auraient pu passer dans le tordeur à la suite des annonces du gouvernement québécois, jeudi dernier, concernant notamment les événements sportifs.

« Je ne doutais pas de la bonne volonté des intervenants, mais je craignais que le temps joue contre nous, a expliqué le directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) Robert Dubreuil. J’étais nerveux et je voyais l’événement nous glisser entre les mains. Les 48 heures entre l’annonce du gouvernement québécois et le feu vert de la Santé publique, samedi à 15 h 30, ont été fébriles et stressantes. »

À 15 h 30, samedi, le bureau de la ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest autorisait la tenue des Essais olympiques après avoir obtenu l’aval de la Santé publique.

Symbolique

Un refus aurait signifié que l’événement se serait déroulé à Calgary, comme c’est le cas depuis 1987.

« C’était important pour le moral de nos troupes et de nos patineurs de tenir l’événement à Québec dans notre nouveau centre comme prévu, a souligné Dubreuil. La dernière fois que Québec a accueilli les Essais olympiques, c’était en 1983 sur un anneau extérieur de glace naturelle. C’était avant les Jeux de Sarajevo et Gaétan

[Boucher] avait été incroyable sur 1500 m. Ça représente un symbole de tenir les Essais à Québec. L’offre de Québec n’avait jamais été à la hauteur de celle de Calgary en raison des installations, mais la situation a changé. »

Modifier la formule

Pour répondre aux exigences de la Santé publique, la FPVQ a dû modifier la formule tout en tenant compte que Patinage de vitesse Canada (PVC) voulait que les Essais et le national junior se déroulent au même endroit au même moment. Les deux instances ont conclu une entente samedi à 18 h.

« Avec la Coupe Canada et le championnat canadien junior, on voulait présenter trois événements en un, mais nous avons sacrifié la Coupe Canada, a raconté Dubreuil. Pour les deux autres compétitions, on va limiter le nombre de patineurs à 100 et les deux groupes seront séparés. On prévoit accueillir environ 40 patineurs qui ont déjà réussi un standard minimum pour se qualifier aux Essais. »

« Les Essais se tiendront à huis clos, de poursuivre Dubreuil. C’est une déception qu’il n’y ait pas de fans parce qu’on aurait offert un bon spectacle, mais on comprend les règles. Nous sommes partis à plat ventre et nos demandes représentaient le strict minimum. On veut que l’événement se tienne dans un environnement sécuritaire pour les patineurs et

les bénévoles. »

Le championnat canadien servira de sélection pour le mondial junior. PVC formera l’équipe canadienne.

La FPVQ veut s’assurer de présenter les Essais sur le web afin que l’événement soit accessible à tout le monde.

Les patineurs de l’Ouest pour qui il s’agira d’une première expérience au Centre de glaces sont arrivés, lundi, pour la plupart.