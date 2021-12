Petit guide du dépistage: quand faut-il utiliser un test rapide?

Devant les longues files d’attente et les difficultés pour obtenir un rendez-vous dans un centre de dépistage, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a rappelé, lundi en point de presse, qu’il est possible de privilégier les tests rapides dans certains cas.

Voici donc quand il faut utiliser un test de dépistage rapide.

Les tests rapides, tels que ceux remis aux enfants dans les écoles et les services de garde et disponibles en pharmacie dès aujourd’hui, doivent être utilisés lorsqu’une personne présente des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19.

- Si le résultat est positif, la personne doit s’isoler immédiatement et prendre rendez-vous dans un centre de dépistage afin de passer un test PCR.

- Si le résultat est négatif, la personne qui présente des symptômes doit tout de même s’isoler et passer un deuxième test 24 heures plus tard. Si le résultat au deuxième test est positif, il faut s’isoler et prendre rendez-vous dans un centre de dépistage.

Les tests rapides ne devraient pas être utilisés par les personnes qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19.

Toutefois, si une personne asymptomatique obtient un résultat positif à un test rapide, elle doit s’isoler et prendre rendez-vous dans un centre de dépistage.

Les personnes qui n’ont pas accès à un test rapide et qui présentent des symptômes doivent se rendre dans un centre de dépistage pour être testées.

Pour tous les détails, consultez le site du gouvernement du Québec sur les tests de dépistage de la COVID-19.

