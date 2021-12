Taxes résidentielles: une hausse de 1,7 % à Sainte-Brigitte-de-Laval

Incapable de livrer sa promesse de gel de taxes pour 2022, le nouveau maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Alain Dufresne, a annoncé «à contrecoeur», lundi soir, une hausse de la facture de taxes résidentielles de 1,7 %.

Les taxes commerciales, quant à elles, seront majorées de 3%.

«Moi, ce que j’avais mentionné (en campagne électorale), c’est que j’allais tout faire pour réussir à avoir un gel de taxes et que je gratterais jusqu’à la fin pour ça. Quand je suis arrivé au pouvoir, on était loin d’un gel de taxes», a-t-il exposé en entrevue, en pointant du doigt l’inflation galopante de la dernière année.

Selon lui, le précédent conseil municipal et l’administration en place avaient planifié une hausse se situant entre 3 % et 4%. «Je leur ai dit de refaire leurs devoirs parce que ça ne passera pas. On a épluché, on a gratté puis gratté mais on n’a jamais été capable (d’atteindre le gel)», se désole-t-il.

«En descendant en bas de 1,7 %, il aurait fallu couper dans les services. L’an prochain, ça va être une autre paire de manches. Si on est capables (d’offrir un gel), c’est sûr qu’on va le faire», a-t-il dit.