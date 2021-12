Tiens-toi bien, COVID-19

Un peu à l’instar des publicités télévisées entourant la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans, Rosalie Bernier-Duchesneau (photo), 5 ans, fille d’Émilie Barbeau Duchesneau et de Gabriel Bernier de Val-Bélair, n’a pas eu peur de défier le « monstre de la COVID » comme elle l’appelle, en se faisant vacciner le 11 décembre dernier. Il faut avouer que Rosalie est une battante ayant eu à surmonter plusieurs épreuves depuis sa naissance. Aujourd’hui, elle va bien. Elle danse, elle patine et surtout elle est la fierté de ses parents et de sa grand-maman Paule Duchesneau, de L’Ancienne-Lorette. Cette mention se veut en quelque sorte un hommage à tous les jeunes qui ont relevé le même défi que Rosalie soit de se faire vacciner.

Frère centenaire

Photo courtoisie

Les Frères de l’instruction Chrétienne (FIC) de Saint-Romuald peuvent compter, depuis le 16 décembre dernier, sur un confrère centenaire. Frère Luc Frenette (photo), est né le 16 décembre 1921 à Saint-Casimir (Portneuf). Il entre au Juvénat Pointe-du-Lac de La Prairie (Montréal) en 1935 pour débuter sa formation et devient frère deux ans plus tard. Après ses études de l’école Normale, il fait ses débuts dans le monde de l’enseignement à Grand-Mère et après cinq ans, il s’installe à Plessisville (il y reste 9 ans). Début des années 1950, Frère Luc devient responsable de la formation des jeunes au Juvénat Notre Dame du Saint-Laurent à Saint-Romuald. Pendant 20 ans il prendra en charge l’œuvre des vocations (recherche de jeunes qui éventuellement sont appelés à la vocation religieuse). C’est lui, qui en 1993, a fondé Secours-Missions avec comme objectif d’amasser des fonds pour les missions des FIC en Afrique et Asie. Il a passé 25 ans à la tête de l’organisme. Son 100e anniversaire de naissance fut souligné par une messe d’Action de grâce, suivie de la présentation des vœux (lettres des premiers ministres du Canada et du Québec) et d’un bon repas. J’en profite pour saluer Frère Maurice (Saint-Laurent) le responsable de la Maison des FIC de Saint-Romuald.

Prêt à changer le monde

Photo courtoisie

Raphaël Journeault (photo), étudiant de l’École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet, est le lauréat d’une bourse de 10 000 $ en fabrication avancée pour sa dissertation dans le contexte du concours Façonner l’avenir initiative jeunesse de Carrières du futur.ca. Des étudiants de 15 à 18 ans de partout au pays ont été invités à répondre à la question « Selon toi, quel problème la fabrication de pointe pourrait-elle résoudre dans l’avenir, et quel rôle voudrais-tu jouer dans la concrétisation de cette solution ? » en 500 mots. Grâce à ses idées innovantes au sujet du vol spatial habité et de la réalité virtuelle, Raphaël est l’un des dix lauréats du concours. Guidé par ses passions du ski alpin, du soccer et des technologies, Raphaël prévoit persévérer et mettre les efforts nécessaires pour se rendre à l’université et devenir ingénieur. L’an prochain, il compte étudier en sciences de la nature.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 décembre 1996. Les Harfangs de Beauport de la Ligue de hockey junior majeure deviennent la propriété d’un trio d’investisseurs québécois : Jacques Tanguay, Michel Cadrin et le gardien de but Patrick Roy de l’Avalanche du Colorado. Alain Vigneault (à droite sur la photo) a été le dernier entraîneur de l’histoire des Harfangs.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denys Paul-Hus (photo), président de la Coupe des Nations, concours de tous les produits alcoolisés au Québec, 74 ans... Jean-François Côté, propriétaire Hôtels Nouvelle-France et restaurateur... David Cook, chanteur américain, gagnant d’American Idol (2008), 39 ans... Andrei Markov, ex-défenseur des Canadiens, 43 ans... Geneviève Angers, comédienne québécoise, 52 ans... François Massicotte, humoriste, comédien et animateur québécois, 55 ans... Peter Criss, batteur de Kiss de 1973 à 1981, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 décembre 2016 : Dominique Lévesque (photo), 64 ans, humoriste (Groupe Sanguin) et comédien québécois... 2018 : Lise Marier, 77 ans, chanteuse de Québec dans les années 1970 avec quelques « 45 tours », dont Comme toujours avec l’orchestre de Marc Drolet... 2016 : Michèle Morgan, 96 ans, comédienne et actrice française... 2014 : Bertrand Picard, 67 ans, homme d’affaires du Saguenay, (Auberge Le Parasol à Chicoutimi et Croisières du Fjord)... 2012 : Michel Gariépy, 80 ans, un pionnier de la radio à Québec, metteur en scène au Théâtre La Fenière et directeur du Trident dans les années 1970... 2007 : Tommy Byrne, 87 ans, ex-lanceur des Yankees de NY... 1999 : Hank Snow, 85 ans, légende de la musique country... 1973 : Bobby Darin, 37 ans, vedette du rock des années 60.