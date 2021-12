Tournée hommage à Renée Martel?

Le chanteur country Paul Daraîche souhaite transformer la tournée qu’il devait effectuer au printemps 2022 avec Renée Martel en une série de concerts en hommage à sa grande amie, décédée samedi à l’âge de 74 ans.

« Je ne veux pas parler trop vite, mais je pense que la tournée va avoir lieu quand même », a confié M. Daraîche, lors d’un entretien avec Le Journal.

Prévu du 30 avril au 21 octobre 2022, ce périple à travers le Québec d’une quinzaine de dates devait être l’occasion pour les deux artistes de chanter sur scène les pièces de leur premier album conjoint, Contre vents et marées, lancé il y a quelques mois à peine.

Si le vœu de Paul Daraîche se réalise, cette tournée se transformera en un spectacle-hommage auquel pourraient participer des amis de la disparue, comme Laurence Jalbert, Annie Blanchard et Maxime Landry. « On ne va chanter que du Renée Martel et partir en tournée avec ça. »

« Elle allait sortir »

On retrouverait donc sur scène les complices du spectacle Noël, une tradition en chansons. C’est d’ailleurs en faisant route pour une représentation à Saint-Jean-sur-Richelieu, samedi, que Paul Daraîche a appris la triste nouvelle.

« Je suis resté dans mon auto sur le bord de la route une bonne dizaine de minutes avant de pouvoir repartir. J’étais à l’envers », dit celui qui croyait que Renée Martel, hospitalisée pour une pneumonie, prenait du mieux.

« Elle allait sortir. J’y parlais tous les jours, elle se sentait de mieux en mieux, mais son corps n’était plus capable. »

Une amitié de longue date

Paul Daraîche était ami depuis plus de cinquante ans avec celle qu’il surnommait affectueusement sa sœur jumelle, parce qu’ils étaient tous les deux nés le même jour de la même année, presque à la même heure.

« Je travaillais avec son père. À l’époque, elle était une star de la pop, mais elle avait fait un spécial pour venir en première partie du spectacle de son père. Nous nous sommes connus là et nous ne nous sommes jamais lâchés après. On a écrit plein de chansons ensemble », relate le chanteur.

Preuve des liens indéfectibles qui les unissent, Renée Martel a offert un dernier cadeau à son ami, juste avant de partir.

« Elle m’a écrit un texte sur son lit d’hôpital, deux jours avant sa mort. C’est un magnifique texte et je vais en faire une chanson, c’est certain. »