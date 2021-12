DUBÉ, Jocelyn



À son domicile, le 18 décembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jocelyn Dubé époux de dame Martine Ouellet. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).jeudi 23 décembre 2021 de 18h à 21h, par la suite la famille recevra les condoléances le vendredi 7 janvier 2022, de 13h à 15h50 à laL'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Donat à Rimouski.Il laisse dans le deuil outre son épouse Martine ; ses filles : Rachel (Martin Maheux), Ève (Pascal Denis) et les enfants de son épouse ; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Lise (Alain Thériault), Micheline (François Talbot), Christian (Louise Jean); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet : Isabelle (Jean-Jacques Leblond), Yvon, Doris (Daniel Filteau) ; son neveu Francis Joseph, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / www.pq.poumon.ca