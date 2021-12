ROBICHAUD, Léon



À Forestville, au Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, le 16 décembre 2021 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Léon Robichaud, fils de feu madame Marguerite Landry et de feu monsieur Fidèle Robichaud, époux de feu madame Edna Boudreau. Il demeurait à Forestville. La famille recevra vos condoléances àle mercredi 22 décembre 2021 de 18 h à 21 h et le jeudi 23 décembre 2021, jour des funérailles, à compter de 8 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Marielle (Martin Dubreuil) et Sylvie ; ses petits-enfants: Jennifer Morrison (Philippe Lajoie), Marianne et Béatrice Dubreuil; son arrière-petite-fille Mathilde Lajoie ; ses frères et sœurs : Albert, Gérard, Gédéon, Jean-Guy, André, Lucia, Edith ainsi que beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et nombreux amis (es). La famille suggère de compenser l'envoi de fleurs par des dons à: Comité des Bénévoles de Forestville, 2, 7e rue, Forestville (Québec), G0T 1E0. Les services professionnels ont été confiés à :