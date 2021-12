GINGRAS, Solange Morissette



À l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 8 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Solange Morissette, épouse de feu monsieur Adrien Gingras. Elle demeurait à Neuville.Madame Morissette laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Francine Dussault), feu Mireille (Pierre Raymond), Michel (Mireille Boisjoly), Louise (Alain Turgeon); ses petits-enfants: Éric (Julie Villeneuve) et Luc Gingras, Véronique Béland (Pier Porcheron), Gabriel Gingras (Carolyne Denis), Marc-André (Mylène Dontigny) et Andréanne Turgeon (Nicolas Robichaud); ses arrière-petits-enfants: Sylvain et Élyse Gingras. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Gérard (feu Rollande Fortin), feu Roland (feu Éliane Frenette), feu Hervé (Florence Savard), Aline (feu Roland Piché), feu Carmen (feu Marcel Petitclerc), feu René (feu Colette Lavoie), feu Claudette (feu Clément Frenette), Marie-Claire (feu Claude Langlais), Ginette (Claude Lavallée); feu Solange Gingras (feu Lucien Raymond), feu Liliane (feu Clovis Pagé), feu Hermelle, feu Noël (Janine Doré), feu Pierre (feu Janine Pelletier), feu Gilles (feu Denise Pleau), feu Annette (feu Jacques Rochette). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca