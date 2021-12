AUGER, Jacques



Chers amis et famille, dans le contexte actuel qui évolue tellement rapidement et pour la sécurité de tout un chacun, nous annulons les sympathies mardi, 21 décembre prochain. Mercredi, 22 décembre, la cérémonie religieuse aura lieu à 15 h 30 dans le respect des mesures de distanciation. Vous pourrez aussi venir partager vos condoléances à la famille à compter de 13 h 30 en l'église Notre-Dame. Nous comprenons toutefois si vous préférez vous abstenir afin de protéger les vôtres et notre communauté.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le mercredi 22 décembre à 15h30 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".