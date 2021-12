FLEURY, Jeanne Lacasse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeanne Lacasse, épouse de feu Arsène Fleury. Elle demeurait à Frampton. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Céline Hochu), Lise (Claude Perron), Nicole (Jean-Pierre Filteau), Claude (feu Nicole Grenier, Luce Guay) et Michel; ses petits-enfants : Anne, Marco, Karen, Alex et Kevin. Elle était la sœur de feu André, Lucille (feu Léonard Fournier), Denise (feu Davila Moore), feu Angeline (Robert Fournier), feu Paul-Émile (Yvette Leclerc), Joseph (feu Ginette Maheu) et Liliane (Noël Daraîche). Elle était la belle-sœur de feu Antonia (feu Félicien Tremblay), feu Rosaire (feu Aline Furlotte), feu Yvette (feu Louis-Philippe Laflamme), Jeannette (feu Dominique Hince) et feu Philippe (Claudine Amiot). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du Foyer de Frampton pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Frampton) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/ ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C.P.1, Sainte-Marie, Québec, G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/