FOURNIER, Bertrand



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 décembre 2021, à l'aube de ses 67 ans, est décédé monsieur Bertrand Fournier, conjoint de madame Francine Dumont, fils de feu Armandine Boulanger et de feu Léon Fournier. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille : Marie-Pier Fournier (Kévin Ménard); ses beaux-enfants : Mélanie Guay (Éric Pelletier et leurs enfants Malcolm et Stégane) et Jean-Philippe Guay (et son fils Hubert); ses petits-enfants : Médéric et Charles; ses frères et soeurs : feu Laurent (Ghislaine Bérubé), Jeannette (Auguste Lavoie), feu Marie-Paul, feu Maurice (Nicole Michaud), Georges-Henri (Francine Bérubé), Aline (Jacques Lepage), Gertrude (feu Dany Lévesque), Francine (Luc Proulx), Roméo (Marjolaine Pelletier) et Denise (Richard Gosselin); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumont, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/.à compter de 13h.