BEAUDOIN, Eugène



Dans le confort de sa maison, entouré de ses proches, M. Eugène Beaudoin nous a quitté paisiblement le 17 décembre 2021 à l'âge de 85 ans, époux de dame Marthe Grenier, fils de feu Angéline Gagné et de feu Lorenzo Beaudoin. Il demeurait à Scott. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Carole (Michel Turmel); ses petits-enfants : Marie-Pier (Maxime), Marc-Antoine (Marika) et William (Jessica); ses 4 arrière-petits-enfants : Loic, Romy, Evan et Mélodie. Il laisse également dans le deuil de la famille Beaudoin: feu Colette (feu Bertrand Bédard), feu Omer (feu Thérèse Gilbert), Jeanine (feu Hervé Allen), Mariette, feu Sylvette (feu Raymond Laflèche), Michèle (feu Gérard Fortin), feu Rolande (feu Rudolf Hasik), Andrée (feu Yvon Chartrand), feu Claire (feu Roger Chabot) et feu Roger (Nicole Lessard), Marthe (feu Karl Steyringer), Marcelle (feu Normand Dubois) et Laurent (Zita Gauthier); de la famille Grenier: feu Jeannette (feu Henri Grégoire), feu Robert, feu Jean-Claude (Dolorès Vallée), Rachelle (Fernand Bergeron), Pierrette (feu Albert Dancause) et Nicole. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : Mercredi, jour de la célébration, à compter de 13 h 30. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le Dr Christian Rouleau, Mme Karine Leclerc (TS) et M. Sébastien Demers (infirmier à l'Hôtel-Dieu de Lévis) pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : https://cancer.ca/fr/