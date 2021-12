Aide aux commerçants: davantage de flexibilité pour les stationnements

Alors que la pandémie reprend de plus belle, le maire Marchand a confirmé mardi que la Ville de Québec aidera les commerçants en permettant que des parcomètres soient transformés en espaces de stationnement gratuit à durée limitée.

«À la demande des commerçants, la Ville remettra en place dans les prochains jours des zones de stationnement pour la cueillette des repas et des colis», écrivait déjà la Ville de Québec, lundi soir, dans un communiqué.

Bruno Marchand a d’ailleurs rencontré des commerçants, lundi, à ce sujet. «On va voir ce qu’il faut mettre ou remettre comme soutien ou mesure d’aide. Le but est d’être présent. Il y a une crise qui est vécue pour tous et toutes, mais qui est aigue pour certains et certaines. On veut être là», a-t-il assuré, mardi matin, en marge d’un point de presse.

Le maire a par ailleurs ouvert la porte à la mise en place de mesures fiscales, liées aux taxes municipales, pour soutenir les commerçants. «Ce n’est pas impossible du tout. On verra selon le besoin. On verra aussi en fonction de ce qui a été fait dans le passé et ce qui a bien marché et qui a été apprécié», a-t-il laissé tomber.

Pas d’état d’urgence

Contrairement à Montréal, le maire Marchand ne sent pas le besoin, pour le moment, de déclarer l’état d’urgence à Québec.

«Pour l’instant, on n’a pas besoin de cette mesure-là qui est l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Notre cellule de crise est en place (...) On est capable dans cette organisation-là d’avoir l’ensemble des coudées franches», a-t-il fait savoir.

