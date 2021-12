Annulation des Sept branches de la rivière Ota

Le Diamant annonce l’annulation des cinq représentations de la grande fresque théâtrale Les sept branches de la rivière Ota qui devaient être au programme les 15, 16, 21, 22 et 23 janvier.

La fermeture des salles de spectacle et l’incertitude autour de leur réouverture au début du mois de janvier complexifient la présentation de cette production d’envergure de Robert Lepage et Ex Machina.

Le montage de ce spectacle de sept heures devait débuter en début d’année. On retrouve aussi, dans ce spectacle, une distribution avec des artistes en provenance d’autres pays.

Ce spectacle créé en 1994 avait été présenté lors de l’inauguration du Diamant à l’automne 2019. Les détenteurs de billets ont été contactés par courriel.

Le spectacle de contes, de chant, de musique et de poèmes Hotihwatsira’, les soirées de lutte de la NSPW du 29 janvier et du 18 mars, et Les aiguilles et l’opium sont toujours prévus.

Même chose en ce qui concerne les spectacles de cirque Raven de la compagnie Still Hungry et Six° de FLIP Fabrique, et Winterreise, qui mélange danse et musique de chambre, et la pièce de théâtre AlterIndiens.