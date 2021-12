«Being the Ricardos»: une réussite

Comme pour Mark Zuckerberg avec «Le réseau social», Aaron Sorkin définit l’image de Lucille Ball dans la psyché collective.

Pour tout un chacun, Lucille Ball (Nicole Kidman), c’est «I Love Lucy», une «sitcom» américaine en noir et blanc, enregistrée devant un public hilare. C’est aussi le «Honey, I’m home» («Chérie, je suis de retour»), phrase phare de tout homme des années 1950 à son épouse au foyer, lancée par Desi Arnaz (Javier Bardem) dans l’émission.

En coulisse, c’est autre chose. Lucille possède un sens inné de la comédie. Elle réécrit des scènes, garde un œil critique sur chaque geste, chaque réplique, n’hésitant pas à se substituer au réalisateur. «I Love Lucy», ce sont 60 millions d’Américains tous les lundis soirs devant leur téléviseur.

Lucille, c’est la femme qui a imposé son mari à CBS, celle qui accepte, non pas de se ridiculiser en ayant l’air stupide, mais de faire rire le public grâce à des ressorts comiques éprouvés.

Comme pour Mark Zuckerberg avec «Le réseau social», Aaron Sorkin définit l’image de Lucille Ball dans la psyché collective en montrant ses qualités de visionnaire, de pionnière et de femme déterminée. Visionnaire, car elle sait intuitivement ce qui fonctionne et se rebelle contre la tendance à prendre les spectateurs pour des imbéciles.

Pionnière parce qu’elle, une femme – et Desi, qu’on pourrait facilement sous-estimer –, exige que l’émission soit filmée devant public, elle tourne enceinte au lieu de se cacher et fait incorporer la naissance de son fils dans l’intrigue. Et déterminée parce qu’elle ne dévie jamais de son objectif, parce qu’elle et Desi affrontent le scandale de son adhésion au Parti communiste en pleine «chasse aux sorcières» du maccarthysme.

Finement ciselé à la manière d’un faux documentaire, le scénario de «Being the Ricardos» se déroule pendant une semaine type de travail du couple, pris dans le tourbillon d’accusations de communisme.

Aaron Sorkin, qui est également passé derrière la caméra, s’autorise ainsi des retours en arrière explicatifs, des incursions dans le quotidien domestique des Arnaz et décortique certains des épisodes phares de la «sitcom» que l’on voit en noir et blanc.

Le choix de Nicole Kidman, certes née à Hawaï, mais élevée en Australie, a fait couler beaucoup d’encre, d’aucuns la trouvant inadaptée à ce rôle physiquement exigeant. Elle parvient néanmoins à nous faire croire à cette interprétation de Lucille Ball, surtout dans les scènes en noir et blanc, même si l’on ne parvient pas à l’oublier totalement.

C’est la même chose avec Javier Bardem, dont le visage ne possède par la finesse de Desi Arzaz. Mais cela n’a guère d’importance dans la mesure où ce sont les dialogues de Sorkin et sa manière de recouper certaines informations qui font le succès incontestable de «Being the Ricardos». À voir donc.

Note: 4 sur 5

«Being the Ricardos» est présenté via Amazon Prime dès le 21 décembre.

