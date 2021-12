Bertrand Godin invite à la prudence

Malgré la pandémie, nombreux seront les Québécois à circuler sur les routes de la province au cours des deux prochaines semaines.

Pour rappeler certaines règles de base en matière de sécurité routière et de bons comportements à adopter, Bertrand Godin était invité à l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio, avec Frédéric Mercier et Germain Goyer.

Les nouvelles générations sont plus responsables

Pour celui qui est pilote et instructeur à l’École nationale de police du Québec, il ne fait aucun doute que les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière réalisées au cours des décennies précédentes ont porté fruit.

«Il est important que les gens soient en sécurité, que les gens soient responsables quand vient le temps de festoyer. On l’a vu au fil des années 1970, 1980, puis 1990, il y a toujours eu une amélioration. Des fois, on dit que le message ne passe pas, mais c’est faux, il passe. Je vois aujourd’hui les nouvelles générations être beaucoup plus responsables notamment grâce à des campagnes de sensibilisation et des outils comme Opération Nez rouge», raconte M. Godin.

Des moyens efficaces à notre portée

Pour celui qui s’est illustré en course automobile au cours de sa carrière, les drames causés par les facultés affaiblies au volant sont totalement évitables.

«Du moment où on planifie notre consommation et qu’on prévoit appeler Opération Nez rouge ou un taxi, qu’il est entendu qu’on reste à dormir sur le lieu de la fête, on peut éviter les accidents», explique M. Godin.

Un Salon de l’auto annulé

À peine quelques jours après l’annulation du Salon de l’auto de Montréal, il était impossible de ne pas aborder le sujet avec celui qui est aussi porte-parole de l’événement depuis plusieurs années déjà.

Alors que ce type d’événement était en déclin au cours des dernières années et que plusieurs constructeurs ne prévoyaient pas être de la partie pour 2022, M. Godin continue de croire à l’importance et à la pertinence d’un tel salon. «J’y crois, mais je crois aussi que le salon sera appelé à devenir différent, car tout évolue. C’est certain que les prochains salons de l’auto seront différents de ce qu’on a connu dans les années 1980 à la Place Bonaventure», raconte-t-il.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’annulation du Salon de l’auto de Montréal 2022, de la bonification du programme de subventions pour l’achat de véhicules électriques, de l’assemblage d’une première camionnette à Oshawa pour General Motors et du plan d’électrification de Toyota.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Infiniti QX55 Ford Mustang Mach-E mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Frédéric Mercier et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant le Genesis GV70, les Honda Accord et Civic 2022 ainsi que l’achat d’un véhicule électrique avec un budget d’environ 100 000$.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB radio, en reprise les dimanches à 14h.