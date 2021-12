TURGEON, Raymonde



Au centre d'hébergement Charlesbourg, le 17 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Raymonde Turgeon, fille de feu monsieur Pierre Turgeon et de feu madame Clara Rouleau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueillera le mercredi 22 décembre à compter de 13h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert pour l'hiver. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Léon-de-Standon. Madame Turgeon laisse dans le deuil ses fils: Normand (Manon Beaulieu), Yves (Sylvie Crépin), Claude (Josée Lapointe), Steve (Johanne Marquis) et Éric (Marie-Claude Laberge), fils de feu Jean-Louis Gosselin (Solange Michaud) ; ses petits-enfants : Laurie, Louis-Philippe, Mylène, Justin, Marianne, Antoine, Vincent, Samuel et leurs conjoints et conjointes ; ses frères et sœurs : Julien (Hélène Bilodeau), feu Paul-Henri (Micheline des Rivières), feu Marie-Paule, feu Huguette, Robert (feu Marie-Claire Deblois), Denise, Pierrette (Laurent Fournier), feu Jean-Marc (Thérèse Jean), Jeanne (feu Jacques Lantier) et feu Marguerite (feu Hector Giguère) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gosselin feu : Joseph (feu Rita Blouin), Jeanne d'Arc, Fernande (feu Isidore Deblois), Romain, Paul-Émile (feu Yvette Rodrigue) et Léopold. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Ste-Marguerite à Boischatel, son médecin de famille le Dr Quigley, ainsi qu'au Dre Archambault et son équipe des soins palliatifs du centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com