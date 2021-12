Décès d’une fillette de 13 mois: Diana Torres Acosta libérée

La femme qui dirigeait une garderie non reconnue dans Limoilou et qui a été arrêtée la semaine dernière puis accusée en lien avec le décès d’une fillette de 13 mois survenu en juillet 2019 a pu reprendre sa liberté.

Diana Torres Acosta, 39 ans, s’est engagée à déposer un montant de 2000$ pour garantir sa liberté. Une tierce caution a aussi accepté de s’engager, sous signature, pour un montant de 1000$.

Avant de quitter le centre de détention où elle se trouve, la femme devra également déposer son passeport au greffe de la cour et elle s’est engagée à ne pas faire de nouvelle demande.

La poursuivante, Me Andréanne Sirois, lui a également interdit d’entrer en contact avec les parents de la petite victime et la femme ne pourra pas non plus occuper un travail ou être en présence d’enfants de moins de deux ans.

Finalement, elle devra se rapporter, deux fois par mois, à la centrale du parc Victoria.

Rappelons que c’est après 29 mois d’enquête que les policiers du Service de police de la Ville de Québec ont procédé à l’arrestation de la mère de famille d’origine colombienne qui dirigeait une garderie non reconnue par le ministère de la Famille.

Le jour des événements, la fillette avait d’abord été transportée dans un centre hospitalier avant d’y décéder.

Selon les observations de l’équipe médicale, l'enfant paraissait souffrir du «syndrome du bébé secoué».

L’hôpital a donc alerté la Direction de la protection de la jeunesse, qui a transféré le dossier aux policiers de Québec pour l’ouverture d’une enquête criminelle.

Torres Acosta reviendra devant le tribunal le 2 février prochain.

