Des Québécois dans la course aux Oscars

Le Québec peut rêver aux Oscars. Les films Frimas de Marianne Farley et Les grandes claques d’Annie St-Pierre font partie de la courte liste de 15 demi-finalistes toujours en lice pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction, a annoncé l’Académie mardi.

« C’est fou ! » a laissé tomber Marianne Farley, jointe par Le Journal peu de temps après l’annonce.

C’est la seconde fois que la cinéaste québécoise se rend aussi loin dans une course aux Oscars. En 2019, son film Marguerite avait décroché une nomination dans la même catégorie (meilleur court métrage de fiction).

« Avec les tuiles qui sont tombées sur le milieu du cinéma cette semaine [avec la fermeture des salles], ça fait du bien d’avoir des bonnes nouvelles. C’est un baume pour nous et pour l’équipe du film. On sait que rien n’est gagné encore pour une nomination, mais on se permet quand même de célébrer. Le fait d’avoir été retenu sur la courte liste des Oscars, c’est déjà un immense honneur ! »

Son court métrage Frimas ne sera pas le seul film québécois à briguer une des cinq nominations de cette catégorie. Les grandes claques, de la réalisatrice Annie St-Pierre, a aussi été présélectionné mardi.

Le Québec est aussi très bien représenté dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation, où trois coproductions de l’Office national du film (ONF) figurent parmi les 15 demi-finalistes. Il s’agit de Comme un fleuve de Sandra Desmazières, Mauvaises herbes de Claude Cloutier et L’art dans le sang de Joanna Quinn et Les Mills. Le film Angakusajaujuq : The Shaman’s Apprentice du réalisateur canadien Zacharias Kunuk a aussi été retenu dans cette catégorie.

Les oiseaux ivres écartés

En revanche, le long métrage Les oiseaux ivres, choisi pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international, n’a pas été retenu parmi les 15 demi-finalistes de cette catégorie.

À la surprise générale, le film Titane, qui défendait les couleurs de la France, brille également par son absence, même s’il a remporté la Palme d’or en juillet dernier.

Le cinéaste québécois Denis Villeneuve a quant à lui bien entamé sa course aux Oscars. Son film de science-fiction Dune a été présélectionné dans quatre catégories techniques : meilleurs maquillage et coiffures, meilleure musique originale, meilleurs effets visuels.

► La liste complète des finalistes aux Oscars sera dévoilée le 8 février prochain. La 94e cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars, à Los Angeles.