Disparition d’un géant québécois: les actionnaires approuvent la vente de Cominar

Malgré les contestations, les actionnaires de Cominar ont finalement approuvé, mardi, la vente du géant de l’immobilier au Groupe Canderel et ses partenaires. Si le tribunal donne son feu vert, il s’agira de la plus importante transaction immobilière commerciale dans l’histoire du Québec.

Ces dernières semaines, des gens d’affaires et de grands actionnaires du fonds ont fait part publiquement de leur mécontentement concernant la proposition de 11,75 $ l’action.

Du lot, le gestionnaire institutionnel Letko Brosseau et Associés était de ceux qui jugeaient cette offre dérisoire.

Pour plusieurs, cette proposition chiffrée à 5,7 milliards $, était nettement inférieure à la réelle valeur du groupe immobilier. Il faut dire qu’en 2020, l’action de Cominar se transigeait à plus de 15 $ sur les marchés boursiers.

Au début du mois de décembre, le fonds de placement immobilier, qui détient 310 immeubles, a même publié un communiqué invitant les porteurs de parts à voter en faveur de cette offre qui a également été recommandée par le conseil des fiduciaires de Cominar.

La direction évoquait alors avoir «des dettes importantes» s’élevant à plus de 1 milliard $ qui arrivaient à échéance d’ici la fin de 2022. Ces derniers mois, en raison de la pandémie, la valeur de plusieurs propriétés a chuté.

Cominar analysait depuis septembre 2020 différents scénarios pour assurer la santé financière de l’organisation et accroître la valeur pour les actionnaires.

Si le tribunal approuve cette transaction, le Groupe Mach de Montréal déboursera 1,5 milliard $ pour devenir propriétaire de 42 propriétés commerciales et de bureaux, soit 25 % du portefeuille de Cominar.

La division industrielle aboutira, quant à elle, entre les mains de la société américaine Blackstone. Elle représente 35 % des actifs du fonds.

Le Groupe Canderel et ses partenaires, FrontFour, Koch, Artis et Sandpiper, conserveront les autres propriétés. La direction a déjà mentionné vouloir poursuivre et bonifier certains projets immobiliers de Cominar. Elle prévoit ouvrir un bureau à Québec et de conserver le nom de Cominar.

En 2019, le fonds envisageait la construction de près de 10 000 unités résidentielles sur une dizaine de ses sites.

Cette transaction pourrait maintenant être conclue au cours du premier trimestre 2022.

Plus de détails à venir...