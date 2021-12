ÉCJ : Shane Wright confiant au possible

Même s’il a seulement 17 ans, l’attaquant Shane Wright n’a pas l’intention de mettre de côté ce qui lui a permis de connaître énormément de succès depuis qu’il pratique le hockey.

À l’exception de Connor Bedard, qui a 16 ans, le natif de Burlington est le seul membre de l’édition 2022 d’Équipe Canada Junior qui n’aurait pas le droit de se commander un breuvage alcoolisé dans un bar du Québec.

«J’ai toujours été l’un des plus jeunes joueurs de mes équipes, a raconté Wright, mardi. J’ai l’impression que cela n’a pas vraiment d’importance quand on regarde ce qui se passe sur la glace.»

«J’essaye toujours d’être un leader, et ce, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, a-t-il poursuivi. Je veux montrer l’exemple avec mon jeu sur la patinoire et mes habitudes de travail.»

Il a d’ailleurs l’intention de prouver que son âge n’aura aucune importance lors du Championnat du monde de hockey junior, où les meilleurs patineurs sont habituellement ceux de 19 ans.

«Je vais faire tout en mon possible pour permettre à cette équipe de connaître le bonheur de la victoire. Nous avons une incroyable formation, 14 attaquants, huit défenseurs et trois gardiens qui sont tous des joueurs formidables. J’ai bien l’intention de faire ma part pour que nous connaissions du succès», a affirmé avec confiance celui qui pourrait bien être le premier joueur à entendre son nom au repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey.