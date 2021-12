ÉCJ: Xavier Bourgault sur le premier trio

Depuis trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Xavier Bourgault a pris l’habitude d’amasser plus d’un point par match.

Ses habiletés avec la rondelle ne sont plus à prouver à ce niveau, mais sera-t-il en mesure de faire de même au Championnat du monde de hockey junior (CMJ)? Le principal intéressé ne voit pas pourquoi les choses seraient différentes pour lui dans l’uniforme d’Équipe Canada Junior.

«Personnellement, je pense que je vais avoir un rôle assez offensif», a analysé le représentant des Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ.

Mardi, pour un deuxième entraînement consécutif, Bourgault occupait le poste d’ailier droit sur le premier trio canadien en compagnie de Cole Perfetti et de Shane Wright. Le premier en sera à sa deuxième expérience au CMJ et évolue déjà chez les professionnels, tandis que le second est pressenti pour être le tout premier patineur sélectionné au prochain repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Son QI hockey et son intelligence», a répondu l’entraîneur-chef David Cameron lundi, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de promouvoir Bourgault sur sa première unité.

«Nous avions besoin d’un joueur qui est capable de bien faire sur 200 pieds», a ajouté le pilote.

Le bon complément

De son côté, Perfetti pense que les habiletés de marqueur du Québécois complètent à merveille son style et celui de Wright.

«Dans la LHJMQ, je crois qu’il marque un but par match, ce qui est complètement ridicule. Nous savons qu’il est capable de mettre la rondelle dans le fond du filet. Il est rapide et intelligent. Shane et moi, nous avons tendance à distribuer la rondelle et il s'agit d'un marqueur naturel. Je pense que nous pourrons être très dangereux si nous sommes en mesure de le trouver aux bons endroits», a affirmé l’espoir des Jets de Winnipeg.

Bourgault a fait mouche à 22 reprises et s’est fait complice de 20 réussites de ses coéquipiers pour 42 points en 24 parties depuis le début de la saison 2021-2022. Ces statistiques le positionnent au huitième rang des pointeurs du circuit Courteau.

Le natif de L’Islet ne croit cependant pas que son rôle se limitera aux abords des filets adverses.

«Je suis aussi un patineur rapide, ce qui est un avantage pour les replis défensifs et sur l’échec avant, a-t-il clamé. Je ne doute pas que je serai aussi en mesure de jouer un rôle plus défensif, si c’est ce qu’on me demande de faire.»

Par ailleurs, Bourgault voit également le CMJ 2022 comme une superbe occasion de se faire désirer par les partisans des Oilers d’Edmonton, l’équipe qui l’a sélectionné avec le 22e choix au total du dernier encan de la LNH.

«C’est une motivation supplémentaire, a-t-il dit à propos qu’une partie du tournoi sera disputé dans la capitale albertaine. Je suis le seul gars dont les droits appartiennent aux Oilers dans l’équipe. De pouvoir jouer devant les partisans d’Edmonton, c’est définitivement un plus.»