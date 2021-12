Expulsion de la Friperie communautaire: les 3 fantômes de Noël sont attendus à Huntingdon

Noël: moment de célébration, moment de partage, moment de joie partout dans le monde. Partout? Non! Car une petite municipalité résiste encore et toujours à l’esprit de Noël: la Ville de Huntingdon.

Dans une décision unilatérale prise à la veille de Noël, les élus de la Ville de Huntingdon tentent d’expulser unilatéralement l’une de ses entreprises d’économie sociale dédiée au soutien des plus démunis depuis plus de douze ans. Leur comportement ne manque pas de rappeler celui d’Ebenezer Scrooge, le personnage de Charles Dickens, reconnu pour son avarice et pour son injustice.

La Ville de Huntingdon manifeste son intention de vouloir remplacer les « groupes communautaires » par des « entreprises ». Pourtant la Friperie communautaire de Huntingdon est une entreprise au sens propre: elle doit générer ses propres revenus pour fonctionner. Et ces revenus sont directement réinvestis dans la communauté de Huntingdon et des environs, où l’indice de dévitalisation se situe parmi les plus faibles au Québec.

Besoins plus criants que jamais

Alors que le gouvernement vient tout juste d’annoncer de nouvelles restrictions en raison de la pandémie, l’heure est à la solidarité. Ces nouvelles mesures ne font pas que modifier les heures d’ouverture des commerces: elles font disparaître des emplois et peuvent même envoyer des gens à la rue.

Plus de citoyennes et de citoyens que jamais auront besoin des divers services de la Friperie pour joindre les deux bouts au cours des prochaines semaines et des prochains mois. En obligeant la Friperie communautaire à plier bagage dans quelques semaines, les élus de la Ville de Huntingdon privent directement leurs propres concitoyens des services dont ils ont besoin.

Tous ensemble pour développer notre communauté

Pour faire progresser l’économie de Huntingdon, il existe d’autres solutions que d’expulser unilatéralement des groupes communautaires comme la Friperie. L’une de ces solutions consiste à mieux définir les besoins, en rouvrant les canaux de communication avec l’ensemble des partenaires qui souhaitent, eux aussi, participer au développement économique de la région.

Opposer le développement économique au développement de la communauté, c’est opposer le terreau et l’eau dont il a besoin pour devenir fertile.

Fantômes de Noël

Tous les intervenants et les bénéficiaires de la Friperie souhaitent de tout cœur que les élus de la Ville de Huntingdon reçoivent la visite des trois fantômes de Noël... Le fantôme des Noël passés, afin qu’ils se rappellent l’esprit de partage qui doit les animer dans leurs fonctions municipales. Le fantôme de Noël présent, afin qu’ils prennent conscience des besoins criants de la population qu’ils représentent. Et le fantôme des Noël futurs, afin qu’ils réalisent que leurs décisions d’aujourd’hui affectent le futur de tant de personnes.

Peut-être que les fantômes de Noël pourront, à leur façon, générer l’introspection nécessaire pour que les élus de la Ville de Huntingdon décident de surseoir à l’expulsion unilatérale de la Friperie et lui permette de continuer ses activités au-delà du 30 mars 2022.

Jean-Bernard Fournier

Président du Conseil d’administration, Friperie communautaire Huntingdon

Guylaine Joannette

Directrice générale, Friperie communautaire Huntingdon