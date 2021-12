Il faut parfois se méfier de soi-même

Je suis une grand-mère gâteau qui adore les deux enfants de sa fille. Cette année je comptais les éblouir en leur offrant deux charmants minous de race himalayenne. J’en ai un, et chaque fois qu’ils nous visitent, ils s’amusent comme des fous avec lui ! Mon conjoint est réticent à l’idée et me presse de me renseigner auprès des parents, sur leur envie de gérer ça. Mais si j’en parle, il n’y aura plus de surprise. Que feriez-vous à ma place ?

Une mamie qui voudrait bien faire

Si vous voulez bien faire, faites donc ce que vous suggère votre conjoint. L’idée est généreuse, mais peut-être que les parents ne voudront rien entendre d’avoir à s’occuper de deux chats de race, avec tout ce que ça comporte ? Peut-être qu’un seul suffirait ? Peut-être qu’un simple chat de gouttière serait plus simple à gérer ? Rappelez-vous que la surprise, c’est aux enfants que vous voulez la faire,