Itinérance: «si j'étais la mairesse, je serais carrément gêné!»

Avec tout ce qui se passe, il n'est pas étonnant que Valérie Plante ait pris la décision de déclencher à nouveau l’état d’urgence, qui permet à la Ville de déployer rapidement des sites d’hébergement pour les plus vulnérables.

Certains sans-abri dorment dehors, à ce temps-ci de l’année, alors qu’on ressentait -9°C en après-midi au centre-ville. Ils ont érigé leur tente notamment à la sortie Atwater, sous le viaduc de l’autoroute Ville-Marie, mais aussi à la Place du Canada. Un contraste avec les hôtels et condominiums de luxe qui entourent le site.

«C’est la vérité. Il nous manque de lits. On a besoin d’espace et d’une autre centaine [de lits], mais ce qu’il manque vraiment, c’est un plan. Un plan pour vraiment faire en sorte que des gens dans le besoin puissent s’en sortir», a prévenu le PDG de Mission Bon Accueil, Samuel Watts.

«Sans vraiment avoir de plan à moyen terme, ça ne donne rien.»

Justement, la mairesse a fourni mardi les plus récentes données en matière de lits pour sans-abri: on en dénombre 1434 actuellement, mais il en faudrait 1550.

«Nous, ce qu'on veut, c'est que notre monde ait un lit, a indiqué la mairesse Valérie Plante. C'est ça qu'on veut, alors on travaille avec les organismes communautaires. On les soutient, on met en place des initiatives comme, par exemple, la tente au square Cabot.»

L’opposition reproche à la mairesse son manque d’organisation.

«Si j'étais la mairesse en ce moment, je serais carrément gêné, affirme le conseiller d’Ensemble Montréal Benoit Langevin. Je serais gêné pourquoi? Parce que ça fait trois hivers que je viens, en décembre, pour critiquer l'administration Plante, qui n’est jamais prête!»

Au cabinet du ministre Lionel Camant, on se dit préoccupé par la situation.

Des discussions ont eu lieu lundi soir avec la Ville. De l'argent est disponible pour financer les organismes et de nouveaux sites d'hébergement qui seront proposés par l'administration Plante.