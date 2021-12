La Caisse met 100 millions $ de plus dans une firme américaine cofondée par un Desmarais

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, mardi, un nouvel investissement de 80 millions $ US (environ 103 millions $ CAN) dans AppDirect, une plateforme de commerce par abonnement californienne en croissance à Montréal cofondée par un descendant de Paul Desmarais.

Cette fois-ci, le montant annoncé par la CDPQ servira à financer le lancement d’AppDirect Capital et de son programme AppSmart Invest, «qui procure un capital initial flexible aux partenaires technologiques pour transformer ou faire croître leur entreprise au moyen d’AppSmart, ainsi que d’autres produits financiers à venir», a expliqué l’institution par communiqué.

«AppDirect s’est établie en tant que plateforme de commerce par abonnement à l’avant-garde de l’innovation et de l’agilité, se taillant une place dominante sur ce marché en pleine expansion. Le programme AppDirect Capital [...] est soutenu par une clientèle de grande valeur qui utilise sa plateforme pour exercer ses principales activités», a poursuivi Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

Il s’agit de la seconde fois en un peu plus d’un an que la CDPQ place ses billes dans AppDirect, après une participation de 100 millions $ dans une ronde de financement totalisant 185 millions $ en septembre 2020.

La firme implantée en Californie à de grandes ambitions à Montréal, où elle employait au printemps dernier environ 200 de ses 800 employés. Par contre, l’entreprise avait annoncé en mars, lors d’une conférence de presse tenue avec le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon et avec le premier ministre François Legault, son intention de créer environ 700 emplois de plus dans la métropole.

Le ministère de l’Économie avait alors annoncé un prêt de 40 millions $ US (environ 50 millions $ CAN) pour l’entreprise.

AppDirect a été confondée par Nicolas Desmarais, l’un des descendants de feu Paul Desmarais, en 2009. L’entreprise, implantée à San Francisco, compte sur des clients comme Microsoft, Google, Deutsche Telekom, Jaguar Land Rover et ADP.