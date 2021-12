La COVID-19 s'étend à Buffalo aussi

Les attaquants des Sabres de Buffalo Jeff Skinner et Zemgus Girgensons sont au nombre des joueurs devant affronter la COVID-19, a indiqué leur équipe, mardi.

Les deux hommes ont ainsi rejoint leur coéquipier Vinnie Hinostroza, qui avait dû suivre le protocole de la Ligue nationale (LNH) relatif au coronavirus.

L’équipe doit en principe accueillir les Islanders de New York, lundi. Cette semaine, ses trois rencontres – lundi et jeudi contre les Blue Jackets de Columbus, ainsi que mardi face à l’Avalanche du Colorado – ont été reportées en raison d’une éclosion de cas chez ses rivaux.

Encore les Leafs

Du côté des Maple Leafs de Toronto, la situation est loin de s’améliorer. Effectivement, Petr Mrazek, Ilya Mikheyev, Rasmus Sandin et David Kampf, tout comme l’instructeur des gardiens Steve Brière, sont maintenant soumis au protocole. La semaine dernière, plusieurs hockeyeurs, dont Jack Campbell, John Tavares, Jason Spezza, Wayne Simmonds et Alexander Kerfoot, avaient été déclarés non disponibles à cause du coronavirus.

Lundi, deux membres du personnel de soutien se sont placés à l’écart également.

Autre report

Par ailleurs, la LNH a repoussé le duel devant opposer les Capitals de Washington aux Flyers de Philadelphie, mardi. Effectivement, des cas positifs à la COVID-19 touchent les «Caps». Deux de leurs joueurs, Daniel Sprong et Justin Schultz, ont été retirés de la séance d’entraînement après réception des résultats de leurs tests, d’après le quotidien «Washington Post».

Le circuit Bettman a ultérieurement devancé sa pause des Fêtes, qui commencera à la conclusion du seul match de la soirée, celui opposant le Lightning de Tampa Bay aux Golden Knights de Vegas.