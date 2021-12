La neige fait des heureux sur les pistes du Valinouët

Le Saguenay s’est fait surprendre mardi matin avec une bonne bordée de neige qui a ravi les skieurs, qui ont pu profiter des 50 centimètres de neige tombés sur les pistes du Valinouët.

Ils étaient près de 800 skieurs à profiter de l’une des plus belles journées depuis le début de la saison.

«Les sports à l’extérieur sont encore permis heureusement et quand les conditions sont parfaites comme aujourd’hui, bien ça fait des heureux», a ajouté le directeur marketing du Valinouët, Stéphane Leblond.

Les skieurs rencontrés par TVA Nouvelles étaient surtout bien heureux de pouvoir profiter du plein air considérant la situation sanitaire actuelle.

Mais le gouvernement a été clair, personne n’est à l’abri de nouvelles mesures.

«On n’a pas peur, mais on sait que par contre, on est flexible et que tout peut arriver encore. On a appris ça depuis deux ans. Il n’y a rien d’acquis, il faut toujours être prêt à se tourner vers de nouvelles mesures», a insisté M. Leblond.

Le passeport vaccinal est pour l’instant le plus compliqué à gérer. Il faut donc faire preuve de patience. Dans le chalet, la capacité est réduite à 50% et les skieurs ne doivent donc pas traîner pour que d’autres puissent aussi venir se réchauffer.

Du personnel supplémentaire a été embauché pour assurer le respect des consignes, qui sont «beaucoup plus flexibles que l’an passé».