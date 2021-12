Le Pentathlon des neiges revient en formule allongée

À moins bien sûr que la situation sanitaire n’en décide autrement, le Pentathlon des neiges sera de retour sur les plaines d’Abraham de Québec, cet hiver, dans une formule allongée et avec un nouveau défi à proposer.

Le directeur général du Pentathlon des neiges, François Calletta, a reconnu mardi que bien des choses peuvent encore changer d’ici au début de l’événement, qui se tiendra du 26 février au 13 mars.

« On est à 10 semaines de l’événement, tout peut encore arriver, a-t-il commenté lors d’un point de presse virtuel, mardi. Nous travaillons avec des plans A, B et C. Dans le pire des cas, on aura un événement sans spectateurs. On va évaluer ça avec la Ville de Québec et la Santé publique au début janvier. »

L’an dernier, la pandémie de COVID-19 avait contraint les organisateurs de l’événement à le tenir en forme virtuelle.

Pour son retour « en présentiel », le Pentathlon des neiges offrira à ses participants 20 « défis sportifs », dont une nouveauté : le défi Iceman, qui est composé de 10 km de course, 40 km de patin et 25 km de ski de fond, pour 75 km.

L’événement sera cette année prolongé de sept jours, soit durant la relâche scolaire, au début mars. Plusieurs activités seront alors offertes, comme du patin, du ski de fond et de la raquette, notamment.

Des volets multiculturel, culturel et gastronomique viendront compléter la programmation, a-t-il aussi été annoncé.

3000 inscriptions

Mardi, environ 3000 personnes avaient confirmé leur participation à l’une des activités du Pentathlon.

En raison de la recrudescence des cas de COVID-19 et des possibles restrictions liées au voyage, très peu de participants de l’étranger ont confirmé leur présence pour l’instant.

Ils constituaient 15 % des 6300 inscrits il y a deux ans. Mais même sans touristes, M. Calletta s’attend à un nombre semblable de participants en février.

« On est toujours ouvert à avoir des participants de l’étranger, mais cette année, le contexte s’y prête moins », a-t-il reconnu.

Alex Harvey s’implique

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges Alex Harvey a été nommé porte-parole de l’événement, qui en 2022 en sera à sa 18e présentation.

Le jeune retraité, gagnant de cinq médailles aux Championnats du monde, a rappelé le lien émotif qui l’unit aux plaines d’Abraham, où se tient le Pentathlon des neiges.

Harvey y avait terminé deuxième au 15 kilomètres en style classique lors des finales de la Coupe du monde 2019, à l’avant-dernière course de sa carrière.

« Les plaines d’Abraham, ç’a été un terreau très fertile en émotions pour moi. En plus, la seule compétition à laquelle j’ai pris part depuis ma retraite, c’était le Pentathlon des neiges, alors c’est un événement qui a une place spéciale dans mon cœur », a-t-il souligné, mardi.