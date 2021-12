Le plus haut niveau au pays

Photo courtoisie

La Maison Michel-Sarrazin, qui depuis 1985 soulage et accompagne des personnes atteintes de cancer incurable dans le respect et la dignité et se démarque pour ses soins palliatifs, vient d’obtenir le plus haut niveau de reconnaissance au pays pour son excellence en soins de santé. La Maison vient d’être agréée avec mention d’honneur par Agrément Canada, et ce pour une troisième évaluation consécutive. Il s’agit de la plus haute distinction possible en matière d’agrément. Évaluée selon un processus rigoureux, la Maison Michel-Sarrazin atteint un taux de conformité de 99,3 % aux 559 normes auxquelles elle doit se soumettre. L’obtention de la mention d’honneur démontre l’engagement exceptionnel des personnes impliquées à la Maison Michel-Sarrazin à l’égard de l’excellence, de l’innovation, de la qualité et de la sécurité des soins et des services qu’elle offre aux personnes malades. Sur la photo, Brigitte Laflamme, directrice générale et Jocelyne Guay, présidente du conseil d’administration de la Maison Michel-Sarrazin.

Élégance et confort

Photo courtoisie

Glamille, nouvelle marque de chaussures de Québec, vient révolutionner le domaine en misant d’abord sur le confort. Cette jeune entreprise d’ici possède déjà une expertise enviable dans le design de chaussures. Myriam Labrecque, qui est à l’emploi de la compagnie depuis plus de 18 ans, est heureuse de pouvoir poursuivre une tradition familiale qui perdure depuis 1959. Glamille fait grandir un savoir-faire qui se transmet depuis quatre générations et qui se démarque grâce à une technologie extensible qui s’adapte à plusieurs produits allant des souliers aux bottes, en passant par les espadrilles. De plus, une semelle intérieure extracoussinée aide à diminuer l’impact des pas et à réduire les douleurs. Les collections de Glamille se déclinent en cinq produits différents, soit les bottes, bottillons, espadrilles, souliers et sandales. On peut retrouver les produits de l’entreprise sur le web et exclusivement chez Fringuée Futée, à Québec, et chez Chaussures Rioux à Rivière-du-Loup. www.glamille.com.

Bonne retraite

Photo courtoisie

Après avoir pratiqué pendant 42 ans dans la grande région de Québec, le docteur Daniel Manègre (photo) annonçait à la fin de l’été sa retraite de la dentisterie clinique. En plus de ses activités cliniques, le docteur Manègre s’était, au fil des ans, impliqué comme administrateur à la Société dentaire de Québec. Il fut aussi rattaché, pendant quelques années, à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval en tant que clinicien. Si on se fie aux témoignages de ses patients, il était reconnu pour son professionnalisme et surtout pour son approche humaniste. Le Dr Manègre veut, par mon entremise, remercier sa fidèle clientèle et leur famille pour lui avoir permis de pratiquer une profession des plus enrichissantes et pour sa confiance témoignée durant toutes ces années. Bonne retraite, Docteur !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 21 décembre 1988. Un Boeing 747 de Pan American, effectuant le vol entre Londres et New York, explose au-dessus du village de Lockerbie en Écosse, après la détonation d’une bombe, tuant les 243 passagers et seize membres d’équipage.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Martel (photo), chef cuisinier de Québec et vice-président Opérations et Développement du groupe ROY, 60 ans... Louis Arcand, animateur du matin à Planète Radio 99,5 FM, à Roberval... Emmanuel Macron, président de la République française depuis le 14 mai 2017, 44 ans... Claude Gauvin, FCPA, FCA, ASC, au bureau de Québec de Raymond Chabot Grant Thornton... Katee Julien, chanteuse de Québec... Kiefer Sutherland, acteur canadien, 55 ans... Roc Lafortune, comédien québécois et acteur, 64 ans... Chris Evert, ex-joueuse de tennis américaine, 66 ans... Samuel L. Jackson, acteur et producteur de cinéma américain, 73 ans... Reine Malo, ex-animatrice télé, 74 ans... André Arthur, ex-animateur radio de Québec, 78 ans... Jane Fonda, actrice, productrice américaine, également écrivaine, féministe et militante pacifiste, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 décembre 2016. Joanne Corneau (photo), dite Corno, 64 ans, artiste peintre québécoise de renommée internationale... 2019 : Claude Beaulieu, 88 ans, cofondateur de la chaîne Sports Experts... 2019 : Emanuel Ungaro, 86 ans, couturier français d’origine italienne... 2018 : Me Auguste Choquette, 86 ans, avocat et ex-député de Lotbinière au Parlement canadien entre 1963 et 1968... 2014 : Michelle Tisseyre, 96 ans, l’une des pionnières de la radio et de la télévision de Radio-Canada... 2013 : Edgar M. Bronfman, 84 ans, homme d’affaires canadien et philanthrope... 2000 : Marcel Racine, 73 ans, personnage marquant du baseball au Québec... 1993 : Guy des Cars, 83 ans, écrivain français... 1965 : Claude Champagne, 74 ans, compositeur et pédagogue québécois.