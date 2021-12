Petry a agi en leader

Jeff Petry ne connaît pas sa meilleure saison et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a été tant critiqué à la suite de ses propos la semaine dernière. À mon avis, le défenseur du Canadien a parlé comme un leader et je me porte à sa défense.

Dites-moi, qui a mérité le droit de parler chez le Canadien ? À part Brendan Gallagher, Jake Allen et Petry, je n’en vois pas beaucoup d’autres. Petry n’était toujours pas pour dire que l’équipe jouait bien et que tout était parfait.

Dans ses propos, je n’ai pas vu un gars qui cherchait à planter son entraîneur, mais il a prononcé le mot fatal : « structure ». Tout a déboulé à partir de là.

Est-ce que Petry a dit que Dominique Ducharme n’avait pas de structure ? Non ! Il a dit que les joueurs se cherchaient sur la patinoire et il fallait comprendre qu’ils ne respectaient pas la structure. C’est tout.

Il ne s’est pas affiché comme un gars qui n’avait rien à se reprocher non plus, mais devrait-il prendre son trou comme une recrue parce qu’il joue mal ? Pas du tout !

À Montréal, c’est différent

Mais Montréal, c’est Montréal et on a vu, encore une fois, que jouer pour le Canadien, c’est différent. Si un joueur des Panthers de la Floride se levait comme Petry l’a fait, les partisans diraient qu’il n’accepte pas la situation et qu’il essaie de réveiller ses coéquipiers. C’est tout.

Bref, on dirait qu’il a agi en leader, mais à Montréal, on s’emballe. Parce que Petry connaît une mauvaise saison, il aurait perdu le droit de parole. Il n’est pas reconnu comme un gars qui brasse la cabane, mais là, il se lève et il dit les vraies choses. Résultat, on lui tombe dessus.

Réponses banales

Qu’est-ce qui va se passer, vous croyez ? Petry va probablement retourner à des petites entrevues banales. Il va répondre avec des « oui » et des « non » et après on va dire qu’il est plate. N’est-ce pas un peu ce qu’on reproche à Ducharme ?

On voudrait que Ducharme se fâche et qu’il pète les plombs dans ses points de presse, mais c’est un peu ce que Petry a fait et vous voyez le résultat. Les gens veulent des leaders, mais pas trop. On veut quoi finalement ? Ducharme a compris et il se concentre discrètement sur son travail.

J’ai souvent vu des leaders qui ne jouaient pas bien, mais qui se levaient et disaient les vraies affaires pour le bien de l’équipe. Ça m’est arrivé d’être mauvais devant mon filet, mais ça ne m’a pas empêché de brasser la cabane si c’était la chose à faire.

Quand ça va mal, il ne faut pas baisser les bras et je ne reprocherai jamais à Petry sa sortie de la semaine dernière, au contraire, je l’applaudis et je n’ai jamais interprété ses propos comme une flèche à l’endroit de Ducharme.

Interprétations extrêmes

La réalité, c’est qu’ailleurs, ça serait une histoire banale, mais à Montréal les gens sont passionnés, on en fait un plat et on y va des interprétations les plus extrêmes.

On dit que Petry veut la peau de Ducharme ou encore qu’il cherche à se sortir de Montréal. Pourtant, il a probablement joué le meilleur hockey de sa vie sous les ordres de Ducharme.

Ce n’est pas impossible que Petry soit échangé. Il a de la valeur et il intéresse quelques équipes, mais si Jeff Gorton l’expédie ailleurs, ce sera seulement à cause de la plus-value qu’il recevra en retour et si ça cadre bien dans son plan.

Les directeurs généraux qui chercheraient à acquérir les services de Petry se foutent éperdument du point de presse.

Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Cayden Primeau

J’ai aimé le rappel du gardien Cayden Primeau, la semaine dernière. Il surfait sur une bonne séquence avec le Rocket de Laval et c’était le bon moment de l’utiliser. Il a connu un excellent match contre les Flyers de Philadelphie, avec une victoire en tirs de barrage en plus. Ça doit lui faire du bien. Il ressemble de plus en plus à un gardien de la LNH.

Les effets de la pandémie

La pandémie se poursuit et c’est une bonne décision de la LNH d’avoir temporairement suspendu les matchs entre équipes canadiennes et américaines. Je comprends l’anxiété que doivent ressentir les joueurs et Jonathan Drouin l’a bien exprimé. Ça regarde mal pour le tournoi olympique à Pékin, et même pour la saison de la LNH.

Respect pour Paul Maurice

C’est à la fois étonnant et admirable la façon dont Paul Maurice a quitté les Jets de Winnipeg. C’est rare qu’un entraîneur délaisse son poste volontairement et il a tout mon respect. Il n’a pas claqué la porte et il est parti en bons termes avec tout le monde. Ça fait longtemps qu’il est dans le métier et il sentait que ses joueurs avaient besoin d’une nouvelle voix. Il a donc jugé que c’était mieux de partir. C’est un homme entier qui a toujours été reconnu pour sa franchise, et il vient encore d’en faire la démonstration.

Vaut mieux être le pilote !

Vous avez peut-être entendu parler de ma mésaventure avec Air Canada, qui m’a expulsé d’un vol la semaine dernière. Je n’ai pas oublié, et aujourd’hui je rentre à Montréal avec ma famille dans mon propre avion. On n’est jamais mieux servi que par soi-même !