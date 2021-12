Pharmaciens et personnel en pharmacie, merci!

Depuis quelques années, les pharmaciens expriment qu’en raison de leur formation et de leur expérience, ils pourraient assumer plus de responsabilités en santé.

Depuis le début de la pandémie, je ne sais pas si je suis une exception, mais j’ai pris conscience de leurs rôle et soutien dans le suivi de ma santé. Quelques exemples:

- communication avec le médecin traitant pour la prolongation de ma médication;

– réception de télécopie pour prescription d’examen de suivi;

– bien que cela fasse partie de leurs fonctions, multiplication des conseils au comptoir du fait que les médecins traitants sont plus difficiles à joindre;

– de plus en plus de vaccination en pharmacie;

– distribution de tests rapides.

Une équipe professionnelle

Lors de mon dernier contact, mon médecin devait faire parvenir un renouvellement de médicaments à la pharmacie. La technicienne n’ayant pas reçu le document, elle a pris la peine de contacter mon médecin, de l’obtenir par télécopieur, de remplir ma commande et de me faire un suivi pour me dire que tout était prêt et que je pouvais passer à la pharmacie récupérer mes médicaments.

Quand je me suis présenté à la pharmacie quelques minutes plus tard, j’ai demandé à parler à cette dame pour la remercier et lui manifester ma reconnaissance d’avoir pris la peine de faire avancer mon dossier.

Pour terminer, si votre pharmacie vous a donné un service plus, il serait bien, à mon point de vue, de manifester votre reconnaissance avec un peu plus de vigueur. Ils le méritent amplement.

Benoit Lemelin

Retraité