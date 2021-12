«Président» Joe Manchin

L’assermentation de Joe Biden était à peine complétée, que déjà le 26 janvier dernier je vous invitais à noter le nom du sénateur de la Virginie de l’Ouest. Il ne reste que quelques jours à l’année 2021 et le nom de Joe Manchin est sur toutes les lèvres.

Alors que Joe Biden peine à faire voter ses propositions ou encore ses nominations, ce sont les républicains qui devraient retenir l’attention, eux qui pratiquent une obstruction systématique, reflet de la polarisation à Washington. Pourtant, les manchettes mentionnent bien plus souvent le nom de Manchin que celui des meneurs républicains pour expliquer les déboires de l’administration démocrate.

Les décisions du sénateur sont scrutées à la loupe et quelques journalistes ont relayé une boutade à l’effet que lors de leur plus récente rencontre, c’est Machin qui faisait figure de président et non Joe Biden.

Nous savons déjà que la ligne de parti est moins rigide dans le système américain et que chaque élu s’adapte aux particularités de son État ou de sa circonscription. L’obstination farouche de Manchin ne devrait donc pas surprendre.

Depuis des mois, les meneurs démocrates ne sont pas gênés pour pointer en direction de Manchin, exerçant même d’intenses pressions médiatiques. Face au refus du sénateur d’appuyer le plan de 2000 milliards baptisé BBB «Build Back Better», la Maison-Blanche a même eu une réaction de colère. Pourtant, Joe Manchin affirme depuis des mois qu’il n’appuiera pas son président sur cette question.

Joe Biden, Bernie Sanders et Chuck Schumer ont décidé de faire de Manchin leur bouc-émissaire dès le départ, une stratégie qui leur explose maintenant au visage. Le sénateur de la Virginie de l’Ouest n’est pas du genre qu’on peut intimider.

Même si je considère que la stratégie démocrate fut maladroite, cela ne veut pas dire que Joe Manchin a raison ou que ses motivations sont toujours nobles. En évoquant des contraintes financières dont il exagère la portée ou dont il fausse l’interprétation, Manchin retarde la mise en place de mesures qui sont en vigueur presque partout ailleurs dans le monde industrialisé.

Ce qui me déplaît surtout dans la résistance du vétéran de la politique, c’est une réalité malheureusement omniprésente en politique américaine. Manchin est-il réellement soucieux du confort et du bien-être de ses concitoyens ou est-il d’abord préoccupé par la loyauté de ses principaux bailleurs de fonds?

Non seulement la politique américaine est un sport extrême, elle est excessivement coûteuse et l’argent y prend une place qu’on ne tente même plus de limiter depuis que la Cour suprême a fait sauter le plafond des contributions financières des grandes entreprises.

Joe Manchin est sensible au lobbyisme et l’industrie minière exerce une grande influence sur lui. Le «Build Back Better» est centré sur des mesures sociales, mais également sur la lutte aux changements climatiques.

Joe Manchin refuse d’appuyer l’administration démocrate pour une grande raison : c’est mauvais pour les affaires, ses affaires. Vous trouvez que c’est hypocrite? Bien sûr on peut remettre en question l’éthique ou les priorités du sénateur, mais c’est tout le système qui est fait ainsi. Bien peu de politiciens et de politiciennes échappent à cette réalité : follow the money, l’argent est le nerf de la guerre.