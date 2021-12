Retour sur «Mais qu’est-ce qu’elles veulent les femmes?»

Au monsieur « Anonyme » qui vous écrivait que la majorité des femmes parlent de leur intérêt pour les hommes roses tout en continuant à souhaiter se faire entretenir par des machos, je voudrais présenter une autre image de qui nous sommes, nous les femmes de ma génération.

Je fais partie d’un groupe d’amies avec qui j’ai commencé à travailler dans l’éducation, comme enseignante au début des années 1970. Nous avons toutes étudié, avant et pendant notre travail, à temps plein ou à temps partiel, pour compléter des études de baccalauréat, maîtrise, doctorat ou certificat de spécialisation quelconque. Nous avons porté et élevé nos enfants. Nous avons participé à payer, moitié-moitié, les dépenses de la famille (loyer, bouffe, vêtements, garderie, auto, vacances, restaurants...). Pendant 10 ans, nous avons travaillé dans la même école. Puis nos chemins se sont séparés, mais pas notre amitié.

Aujourd’hui nous nous rencontrons à chaque année, régulièrement, pour placoter, échanger, et pour rire en nous racontant nos anecdotes et des moments heureux, ou moins, de notre vie actuelle. Nous sommes toutes veuves, et aucune d’entre nous ne se plaint parce qu’elle assume désormais l’entièreté de ses dépenses. Et NON monsieur « Anonyme », aucune ne bénéficie d’un héritage laissé par son mari, puisque nous avions toutes divorcé avant de prendre notre retraite.

Je suis certaine également qu’il y a des milliers de femmes qui correspondent à notre description. Nous profitons de ce que nous avons nous-mêmes accumulé au fil des ans, rien de plus, et sans aucune autre attente. Comme le dit ce monsieur, il existe effectivement des femmes qui « attendent le prince charmant ». Mais c’est loin d’être le cas de toutes les femmes.

Pendant mes études en maîtrise à l’université d’Ottawa en 1981, j’avais rencontré une étudiante au bac en biologie. Elle espérait désespérément rencontrer un étudiant en médecine... pour devenir la... « femme d’un docteur » ! Je l’avais engueulée vertement pour ne pas avoir intégré tout le chemin parcouru par les femmes pour simplement obtenir le droit d’être une personne à part entière. Pour ne plus juste être la femme de...

Dans vos accusations « monsieur Anonyme », vous avez raison pour une partie seulement des femmes. Peut-être êtes-vous justement tombé sur une madame docteur lors de votre dernière fréquentation ? Peut-être aussi avez-vous tendance à ne fréquenter que ce genre de femme ? À tout hasard j’ose ajouter : pourquoi ne fréquentez-vous pas les autres ? Vous êtes-vous même déjà posé la question ?

Danielle Lacasse

Merci de ce témoignage senti. Il y a toujours un risque à mettre tout le monde dans le même panier quand on veut prouver son point de vue. Le risque est toujours grand de manquer de nuances quand notre approche ne cible toujours qu’une même catégorie de personnes. Ce qui était effectivement le cas de ce monsieur.