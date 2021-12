Station de ski Gallix: des activités de glisse sans remonte-pente

Malgré le bris de son remonte-pente, la seule station de ski de la région de Sept-Îles et Port-Cartier, sur la Côte-Nord, offrira quand même des activités de glisse à compter du 27 décembre.

En septembre dernier, le seul remonte-pente de la station de ski Gallix a été endommagé à la suite du débordement d’un ruisseau, qui a provoqué un affaissement de sol. Le remonte-pente est donc hors d’usage pour tout l’hiver.

Près de 2,5 M$ devront être investis pour le réparer, mais en attendant, la pente-école demeure accessible, de même que les glissades en tube.

Le secteur de ski hors-piste sera également élargi au secteur de la montagne habituellement desservi par le remonte-pente. Des frais seront chargés aux utilisateurs pour ces services afin de compenser, du moins en partie, les pertes financières qu’entraînera une baisse importante de la clientèle cet hiver.

«C’est sûr qu’on va faire des vérifications cette année. On va avoir du personnel dans les sentiers pour vérifier et encourager le monde à nous encourager financièrement. On a quand même 2,5 M$ de dommages à la station», a indiqué le directeur de la station, Loïs Babin, qui demande la collaboration des citoyens.

La situation de la station de ski Gallix a eu un effet direct sur la vente d’équipement de ski de fond. Dès l’annonce du bris du remonte-pente à la fin septembre, les clients ont commencé à se rendre dans les magasins de sport.

Alain Plante, grand fervent de ski de fond, consacre une partie de sa retraite à conseiller de nouveaux adeptes de ce sport au magasin Sports Experts de Sept-Îles. Il doit désormais composer avec une rareté d’équipements.

«L’année passée, à la fin décembre, on n’avait plus rien dans le ski de fond, tandis que dans les années précédentes, ça arrivait à la fin mars. Cette année, avec la fermeture de Gallix, c’est pire. On a eu des skis qu’on vient de recevoir, mais souvent, il n’y a plus rien dans le rack», a-t-il expliqué.

Au club de ski de fond Rapido de Sept-Îles, la pandémie avait déjà fait bondir la vente de billet de saison de plus de 30% l’an dernier. Les responsables du club s’attendent donc à une popularité encore plus grande pour ce sport.

À ce jour, le club compte 357 membres, alors qu’à la fin de la saison l’an dernier, ils étaient 332.