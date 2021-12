Un nouveau chapitre à Memphis : le secondeur Geoffrey Cantin-Arku aura un rôle accru en changeant de programme

Après trois saisons à l’Université de Syracuse, le secondeur Geoffrey Cantin-Arku a décidé de mettre le cap vers Memphis, où il terminera sa carrière universitaire en ayant l’occasion de se faire remarquer davantage par les recruteurs de la NFL.

L’athlète qui portait les couleurs des Élans du Cégep Garneau jusqu’en 2018 s’est imposé dans un rôle de partant dès sa deuxième année à Syracuse, en 2020, dans la NCAA. Il avait brillé avec 63 plaqués, quatre sacs du quart et deux échappés provoqués.

Il s’était aussi fait remarquer en inscrivant un touché sur un retour d’échappé face à Duke.

Cependant, lors de la saison qui vient de prendre fin, le Lévisien s’est retrouvé au cœur d’une rotation parmi les secondeurs et a fait le choix avant la fin de la campagne d’opter pour le portail des transferts.

«Je n’ai jamais eu peur de la compétition, mais 2023 sera mon année de repêchage et je ne pouvais donc pas passer la prochaine saison sans un poste de partant. J’ai trop de talent pour ne pas être sur le terrain», a lancé avec confiance Cantin-Arku, qui admet avoir ressenti un pincement à l’idée de quitter ses coéquipiers québécois Matthew Bergeron et Damien Alford.

«Ils vont rester mes frères pour la vie. Je suis convaincu qu’on se reverra au prochain niveau», a-t-il mentioné.

Plusieurs offres

Le Québécois affirme avoir reçu 23 offres de programmes de division 1 tout au long de sa période de réflexion. À la toute fin, il a fait son choix entre Memphis et Rutgers.

«Il y a plusieurs aspects que j’ai considérés, le plus important étant le temps de jeu. Quand tu regardes les boards pour le repêchage de 2023, mon nom circule déjà et ce n’était pas normal que mon temps de jeu diminue.

«Mon cœur me disait d’aller à Memphis. C’est un bon programme et j’aurai l’opportunité d’évoluer comme secondeur à l’intérieur. Je me vois jouer n’importe où, mais à cette position, tu deviens le pilier de la défensive. C’est possible de m’établir comme leur meilleur joueur défensif. Pourquoi pas moi?», a-t-il réfléchi.

Programme respecté

À Syracuse, Cantin-Arku évoluait dans la ACC, qui fait partie du «Power 5», soit les cinq conférences les plus puissantes.

Avec les Tigers de Memphis, il se retrouve plutôt dans le «Group of 5» au sein de la AAC, une conférence qui semble en ascension dans les dernières années. Le programme n’a pas connu de saison perdante depuis 2013 et prend part cette année à un bowl pour une huitième année de suite.

«Bien souvent le Power 5 et le Group of 5, ça ne veut plus dire grand-chose», a plaidé Cantin-Arku.

«La AAC a envoyé 19 joueurs dans la NFL au dernier repêchage. À Memphis, de bons porteurs de ballon et secondeurs ont été repêchés dans les dernières années. J’aurai une vraie opportunité de me faire remarquer.»

Grosse année

À 6 pi 4 po et 235 lb, Cantin-Arku possède certainement le physique pour séduire les recruteurs. Le fait qu’il joue aussi un rôle clé sur les unités spéciales aidera sa cause.

Si la NFL est son rêve depuis des années, il n’entend toutefois pas dérailler de l’objectif premier.

«À 9 ans, je disais déjà qu’un joue je serais joueur de football professionnel. J’aime trop jouer au football et même si j’ai ce rêve, je reste concentré sur le processus Ce n’est pas un danger pour moi de penser trop au repêchage la saison prochaine.», a-t-il dit sagement.

