Urgent besoin de dinde à Lauberivière

Lauberivière cherche à obtenir au moins 500 dindes et autres victuailles d’ici jeudi soir pour tenir ses traditionnels repas des Fêtes qui permettent d’adoucir la solitude des plus démunis.

«On en appelle à la générosité des gens, les dons en nourriture sont moins au rendez-vous que prévu», souligne le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay.

Photo courtoisie

Chaque année, l’organisme qui vient en aide aux personnes itinérantes offre un repas traditionnel du temps des Fêtes le soir du 24 décembre, ainsi qu’un brunch le 25 décembre et le 1er janvier.

Mais à moins d’une semaine de Noël, les frigos sont loin d’être remplis, alors qu’on doit servir environ 300 personnes lors du réveillon.

«C’est plus difficile pour tout le monde avec l’augmentation du coût de la vie, les gens en ont un peu moins à donner», convient M. Boulay.

«Une deuxième famille»

Pourtant, les repas du temps de Noël de Lauberivière sont d’une importance capitale pour les usagers de l’organisme. La période des Fêtes étant souvent synonyme de solitude pour eux, ces événements leur permettent de socialiser un tant soit peu.

Et ce, même si, encore une fois cette année, plus de la moitié des places de la cafétéria ont été retirées pour respecter les mesures sanitaires mises en place à cause de la pandémie.

«Ça va être mon premier Noël ici, j’ai très hâte», lance Jules Condo, qui a fait appel à Lauberivière pour la première fois en 2018, après une dépression liée à une perte d’emploi.

Photo courtoisie

«Je suis bien entouré ici, c’est comme une deuxième famille pour moi», ajoute-t-il.

Aider son prochain

Ayant eu vent des besoins de l’organisme, des citoyens se sont présentés devant les nouveaux locaux de Lauberivière, sur la rue du pont, dès mardi matin. Vers 11h30, environ 80 dindes avaient déjà été amassées.

«Un monsieur est passé hier pour nous acheter toutes nos dindes et nous a demandé de venir livrer tout ça», raconte Marcel Beaupré, le père des actuelles propriétaires de la boucherie Beaupré et Fils qui s’est présenté avec un panier plein de denrées.

Un employé du RTC a aussi pris la peine de se déplacer pour offrir une dinde aux plus démunis.

Photo courtoisie

«En travaillant pour le RTC, on a un lien particulier avec les personnes en situation d’itinérance. Je crois que c’est important de les aider le plus possible», lance Éric Poirier.