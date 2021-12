Condamné à mourir dans 3 mois, un père vivra son dernier Noël

Un père de deux jeunes enfants veut savourer chaque minute de son dernier temps des Fêtes avec sa famille, à Montréal, après avoir appris la semaine dernière qu’il ne lui reste plus que trois mois à vivre.

«Quand le médecin m’a dit qu’il m’en restait seulement pour quelques semaines, ç’a été vraiment difficile à digérer. C’est dur pour tout le monde chez nous», confie au Journal Allain Bourbonnais, papa d’un bébé de 10 mois et d’un jeune d’à peine deux ans.

Photo courtoisie, Mallory Dykeman

Ce résident de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a d’abord été diagnostiqué en juin dernier avec un cancer du foie et des poumons.

La santé du Montréalais de 44 ans s’est ensuite détériorée durant sa chimiothérapie, au point de perdre 50 livres durant ses traitements. À un certain stade, il n’était même plus en mesure de tenir ses enfants dans ses bras. Mais le pire était à venir.

Photo Pierre-Paul Poulin

Traitements inefficaces

«J’ai eu mon rendez-vous la semaine dernière. Le spécialiste m’a dit que d’après les derniers scans, la chimio ne fonctionnait pas. C’était négatif. Du jour au lendemain, on m’a annoncé que j’avais seulement encore trois mois à vivre maximum», explique-t-il douloureusement.

Allain Bourbonnais, qui a exercé le métier de chauffeur d’autobus à la Société de transport de Montréal (STM) durant près de 10 ans, avoue qu’il fait tout pour quitter en douceur ses enfants et sa femme. Il passe une partie de ses dernières vacances de Noël à organiser ses funérailles avec ses proches et à discuter avec un conseiller financier pour assurer l'avenir des bébés.

Photo courtoisie, Mallory Dykeman

«Je n'ai malheureusement pas fait de bucket list de mes rêves à accomplir. Tout est bien trop rapide. Je suis très fatigué aussi avec ma condition et je n’ai plus l’énergie», laisse tomber M. Bourbonnais.

«Pleurer comme des fous»

Mallory Dykeman, son amoureuse de 35 ans, mentionne avoir eu espoir en la chimiothérapie jusqu’à la semaine dernière.

«Quand on a su pour les trois mois avant sa mort, on a pleuré comme des fous. Nos coeurs se sont brisés. C’est vraiment difficile. [...] On le sait que c’est notre dernier temps des Fêtes ensemble. Il m’avait même demandé en mariage à Noël, il y a trois ans. On s’est finalement marié en août dernier rapidement en apprenant pour son cancer», raconte Mme Dykeman.

La maman de Mia, 10 mois, et Xavier, 2 ans, pense maintenant à l’avenir de ses enfants.

Photo courtoisie, Mallory Dykeman

«C’est juste triste de savoir qu’ils ne connaîtront pas leur père. Ils sont encore trop jeunes pour comprendre ce qu’il se passe. On essaie de créer des souvenirs le plus possible avec lui, comme en allant au Biodôme la semaine dernière. Ça va être difficile sans lui, j’ignore comment je vais réussir», affirme en larmes Mallory Dykeman.

Elle et son conjoint réaliseront un dernier voyage ensemble ce mois-ci à l'Estérel dans les Laurentides, question de se créer d’autres souvenirs de famille.

«Je veux juste en profiter au maximum. C’est difficile par moment, mais je veux être là avec eux jusqu’au bout», conclut Allain Bourbonnais.

► Une campagne de sociofinancement a été lancée la semaine dernière pour soutenir financièrement la mère et les deux enfants après la mort d’Allain Bourbonnais