COVID-19 : Cole Beasley remet les protocoles de la NFL en question

Cole Beasley, qui n’est pas vacciné contre la COVID-19, a fait une sortie en règle contre les protocoles instaurés par la NFL concernant la pandémie.

Le nom du receveur de passes des Bills de Buffalo a été inscrit sur la liste des joueurs non disponibles en raison du coronavirus mardi. Considérant son état vaccinal et les règles instaurées par le circuit Goodell, il est contraint de faire une quarantaine de 10 jours et ratera l’important duel de dimanche prochain contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Pour être clair, ce n’est pas la COVID-19 qui m’empêche de jouer, ce sont les protocoles! Toutes les semaines, des joueurs vaccinés jouent même s’ils ont contracté la COVID-19, car ils ne sont pas soumis au dépistage», a clamé Beasley sur son compte Instagram.

«L’un de mes coéquipiers vaccinés est à l’hôpital et ne jouera pas non plus. Je suis sûr que j’ai plus d’énergie que lui», a-t-il aussi dit.

Depuis le début de la saison 2021, Beasley est l’un des acteurs pro-choix les plus vocaux. Il a par ailleurs été obligé de se soumettre aux protocoles de la NFL à deux reprises et a reçu une amende pour avoir violé les politiques concernant le port du masque.

«Merci à ceux qui me soutiennent, a affirmé l’athlète de 32 ans. Pour tous les autres, vous ne comprenez pas ce qui se déroule présentement et personne ne peut plus rien faire pour vous.»

Les Bills (8-6) sont au cœur de la course aux éliminatoires dans l’Association américaine. Une victoire contre les Patriots (9-5) leur permettrait de reprendre le premier échelon de la section Est.