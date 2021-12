COVID-19: les cas s’accumulent et l’attente au dépistage aussi

Le bilan continue de s’alourdir dans la province et dans la grande région de Québec. 360 nouveaux cas s’ajoutent mercredi dans la Capitale-Nationale et 443 en Chaudière-Appalaches.

Du côté de Québec, les 360 nouveaux cas quotidiens représentent une hausse de 48% en comparaison avec le bilan de mardi. Le taux de cas par 100 000 s’élève désormais à 37,1 pour la semaine, alors qu’il était à 21,0 la semaine dernière.

Sur la Rive-Sud, on recense mercredi 443 nouvelles infections, alors que la moyenne des cas de la semaine dernière, sur sept jours, était de 251. Le taux d’incidence de Chaudière-Appalaches est actuellement de 80,1 cas par 100 000 personnes, le deuxième plus élevé de la province, tout juste derrière Montréal qui est à 81,5.

Au Québec, ce sont 6361 nouveaux cas qui se sont ajoutés au bilan de mercredi. On compte une augmentation importante de 30 nouvelles hospitalisations pour un total de 445, tandis que le nombre de patients aux soins intensifs demeure stable à 88. Deux décès ont été recensés dans les 24 dernières heures.

Attente dès 3h du matin

Avec une telle propagation, la folie du dépistage n’est pas en voie de s’estomper dans la grande région de Québec. Sur la Rive-Nord, les prochaines plages de rendez-vous disponibles vont au 27 décembre selon la plateforme du gouvernement.

Quant au sans rendez-vous de la clinique Dalhousie, dans le Port de Québec, les coupons se sont encore envolés à la vitesse de l’éclair avant même les premières lueurs du jour.

«Ça c’est envolé en quelques minutes. On avait des gens qui étaient sur place dès 3h du matin», souligne Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Selon des informations rapportées à l’interne, de la «contrebande de coupons de dépistage sans rendez-vous» aurait même été observée sur le web dans la journée de mardi.

Des changements à la procédure sont actuellement à l’étude selon nos informations et certaines modifications pourraient venir plus tard en journée.

Pas mieux sur la Rive-Sud

La situation n’est guère plus réjouissante en Chaudière-Appalaches alors qu’il faut là aussi patienter quelques jours avant de mettre la main sur un rendez-vous. À Thetford Mines, il faut jusqu’à cinq jours avant les prochaines disponibilités, alors que l’attente est de quatre jours à Saint-Georges, Sainte-Marie, Montmagny et Charny. C’est à Beauceville et Lévis où la situation est la moins critique avec une attente de «seulement» trois jours.

«C’est directement lié à l’incidence des cas dans chacun des secteurs», explique Mireille Gaudreau, porte-parole. Sur le bilan moyen des sept derniers jours, le secteur de Thetford Mines affiche un taux d’incidence de cas confirmés par 100 000 personnes au-delà de deux fois plus élevé que la moyenne régionale.

Autre tuile sur le CISSS de Chaudière-Appalaches, les tests par gargarisme qui étaient remis aux patients symptomatiques qui se présentaient en clinique sans avoir de rendez-vous et sans pouvoir être vus ont été épuisés.

«On n’en a plus du tout, donc on ne peut plus en donner», se résigne Mme Gaudreau.

Le CISSS assure toutefois que le personnel de la santé et leur entourage sont toujours testés en priorité pour éviter les impacts sur le réseau.

«On priorise les travailleurs de la santé, nos employés essentiels», insiste Mme Gaudreau. «La plupart peuvent avoir un rendez-vous de dépistage dès demain».